Nothing Headphone A: Der Akku schlägt alles andere

Über das retrofuturistische Design, das Nothing seinem zweiten Paar Over-Ear-Kopfhörer verpasst, lässt es sich vortrefflich streiten – die einen schätzen die unkonventionelle Optik, die sich von der breiten Kopfhörer-Masse abhebt, die anderen finden das Design hässlich. Zu welcher Gruppe man sich zählt, muss jeder selbst entscheiden. Wir konzentrieren uns in diesem Test vor allem auf die Technik – und die hält manch Überraschung bereit.