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ANC-Kopfhörer im Test

Nothing Headphone A: Der Akku schlägt alles andere

Digital
15.04.2026 14:17
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Sie stechen aus der Masse hervor: Die britische Elektronikmarke Nothing, hinter der OnePlus-Gründer Carl Pei steckt, will nicht nur mit Smartphones den Markt aufmischen, sondern buhlt auch mit einem wachsenden Audio-Sortiment um Kundschaft. Jüngster Neuzugang: Der Nothing Headphone A – Krone+ hat den Kopfhörer im Science-Fiction-Look getestet.

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Über das retrofuturistische Design, das Nothing seinem zweiten Paar Over-Ear-Kopfhörer verpasst, lässt es sich vortrefflich streiten – die einen schätzen die unkonventionelle Optik, die sich von der breiten Kopfhörer-Masse abhebt, die anderen finden das Design hässlich. Zu welcher Gruppe man sich zählt, muss jeder selbst entscheiden. Wir konzentrieren uns in diesem Test vor allem auf die Technik – und die hält manch Überraschung bereit.

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