Nothing Headphone A: Der Akku schlägt alles andere

Sie stechen aus der Masse hervor: Die britische Elektronikmarke Nothing, hinter der OnePlus-Gründer Carl Pei steckt, will nicht nur mit Smartphones den Markt aufmischen, sondern buhlt auch mit einem wachsenden Audio-Sortiment um Kundschaft. Jüngster Neuzugang: Der Nothing Headphone A – Krone+ hat den Kopfhörer im Science-Fiction-Look getestet.
Über das retrofuturistische Design, das Nothing seinem zweiten Paar Over-Ear-Kopfhörer verpasst, lässt es sich vortrefflich streiten – die einen schätzen die unkonventionelle Optik, die sich von der breiten Kopfhörer-Masse abhebt, die anderen finden das Design hässlich. Zu welcher Gruppe man sich zählt, muss jeder selbst entscheiden. Wir konzentrieren uns in diesem Test vor allem auf die Technik – und die hält manch Überraschung bereit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.