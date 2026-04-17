Mitgründer Reed Hastings verlässt Netflix

Mehr Werbung

Gleichzeitig entwickelt sich Werbung zu einem weiteren Standbein des Streaming-Anbieters. Die Zahl der Werbekunden sei binnen eines Jahres um 70 Prozent gestiegen, betonte Netflix. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit Erlösen von etwa drei Milliarden Dollar aus diesem Geschäft. „Wir treten in eine Phase ein, in der sich das Unternehmen zu einer der weltweit größten Werbeplattformen entwickelt“, sagte Portfoliomanager John Belton vom Vermögensverwalter Gabelli.