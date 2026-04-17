Schlag gegen Cybercrime: 53 Domains abgeschaltet

Unterstützung aus Österreich

In die koordinierte Aktion waren laut Europol insgesamt Behörden aus 21 Ländern involviert – auch das österreichische Bundeskriminalamt. Es sei Unterstützung durch das Cybercrime-Competence-Center (C4) geleistet worden, hieß es dazu vom Bundeskriminalamt. „Dezidierte operativen Maßnahmen wurden in Österreich keine gesetzt, jedoch hat das Bundeskriminalamt durch C4 zur Analyse und Bearbeitung entsprechender Datenpakete beigetragen“, teilte eine Sprecherin mit.