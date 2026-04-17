Senior macht über 100.000 Euro für Betrüger locker

Mehr als 100.000 Euro wollte ein 82-jähriger Mann aus Kitzbühel (Tirol) gewinnbringend auf einer Internet-Plattform investieren. Jetzt ist er sein gesamtes Geld los. Der gutgläubige Senior tappte in die Falle von skrupellosen Betrügern. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur.