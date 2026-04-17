Senior macht über 100.000 Euro für Betrüger locker

Mehr als 100.000 Euro wollte ein 82-jähriger Mann aus Kitzbühel (Tirol) gewinnbringend auf einer Internet-Plattform investieren. Jetzt ist er sein gesamtes Geld los. Der gutgläubige Senior tappte in die Falle von skrupellosen Betrügern. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur.
Eigentlich wollte der 82-Jährige sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Bereits Anfang des Jahres hatten unbekannte Täter über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu dem Pensionisten aufgenommen.
Hohe Gewinne versprochen
„Durch geschickte Täuschung und das Versprechen hoher Gewinne gelang es den Unbekannten schließlich, den Mann zu mehreren Überweisungen auf ausländische Konten zu verleiten“, heißt es vonseiten der Polizei.
Eine weitere Überweisung im mittleren fünfstelligen Eurobereich konnte durch die Bank rückerstattet werden.
Die Ermittler
Sechsstellige Summe futsch
Besonders dreist: Auf einer gefälschten Webseite konnte der Senior seinen vermeintlichen Kontostand einsehen. Als der Betrug aufflog, waren bereits mehr als 100.000 Euro futsch. „Eine weitere Überweisung im mittleren fünfstelligen Eurobereich konnte durch die Bank rückerstattet werden.“
Wer hinter der fiesen Abzocke steckt, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen seien im Gange.
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