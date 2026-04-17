Angst vor nächstem Minus für Kärntner Rallye-Klub

„Wenn sich der Verkauf der Eintrittsbänder nicht bessert, ist die Rallye 2027 in Gefahr“, hatte Co-Pilot und Mitorganisator Gerald Winter im Vorfeld der 48. Lavanttal Rallye gesagt. Weil es noch einige offene Rechnungen gibt, ist immer noch nicht klar, ob es heuer nach 2025 das nächste finanzielle Minus gibt.