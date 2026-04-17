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Angst vor nächstem Minus für Kärntner Rallye-Klub

Motorsport
17.04.2026 06:58
(Bild: Harald Illmer)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Rund 40.000 Motorsport-Fans besuchten die 48. Lavanttal-Rallye. Die neuen Sonderprüfungen waren besonders beliebt. Vereinsobmann Helmut Klösch: „Wir kämpfen trotzdem ums Überleben!“ Verträge mit Sponsoren und Politik müssen neu verhandelt werden.

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„Wenn sich der Verkauf der Eintrittsbänder nicht bessert, ist die Rallye 2027 in Gefahr“, hatte Co-Pilot und Mitorganisator Gerald Winter im Vorfeld der 48. Lavanttal Rallye gesagt. Weil es noch einige offene Rechnungen gibt, ist immer noch nicht klar, ob es heuer nach 2025 das nächste finanzielle Minus gibt.

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