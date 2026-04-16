Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen

Mobbing, Übergriffe, K.-o.-Tropfen – ein toxisches Betriebsklima

„Aber ganz generell ist ja festzustellen, dass es im ORF schon über Jahre hinweg ein toxisches Betriebsklima gegeben hat. Nicht zuletzt auch an mich haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt, die aber auch darum gebeten haben, mit diesen Fällen nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, die aber ihr Herz ausgeschüttet haben und erzählt haben von Mobbing, von Bossing, von verbalen sexuellen Übergriffen, Gerüchte auch auf den Tisch gelegt haben, wo es hin bis zu Drogenmissbrauch und K.-o.-Tropfen auf Weihnachtsfeiern gegangen sind. Ein Desaster, dieses Bild“, so Brandstötter. Es müsse jetzt alles getan werden, dass auch eine neue Firmenkultur, eine neue Unternehmenskultur im ORF entsteht.