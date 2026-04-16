Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen

Als die Beamten die Wohnung betraten, ging der 27-Jährige mit einer Schere in der einen und einer Spritze in der anderen Hand direkt und unvermindert auf die Beamten los. Die Beamten machten in der Folge von ihren Dienstwaffen Gebrauch und trafen den 27-jährigen. Durch die Beamten unverzüglich eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos.

Ihre Vorgangsweise wird von der neuen Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) im Innenministerium überprüft, dann muss die Staatsanwaltschaft über die weitere Vorgangsweise entscheiden.