Routen-Änderung: Gemeinden befürchten Fluglärm

Die Ergebnisse der Lärmanalyse der Austro Control belegen diese Bedenken schwarz auf weiß: Insgesamt 13.287 Menschen leben derzeit im überflogenen Gebiet der aktuellen Streckenführung der MILGO 6G. Startet ein Flugzeug in Graz, liegt die Lärmbelastung für sie zwischen 60 und 80 Dezibel. Drehen Flugzeuge künftig aber bereits früher und tiefer in Richtung Norden ab, würden rund 16.252 Menschen innerhalb der lärmbelasteten Zone wohnen. Also knapp 3000 Personen mehr als das aktuell der Fall ist.