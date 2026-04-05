So bringen KI-Rechenzentren Anrainer ins Schwitzen

KI-Chatbots, Bild- und Videogeneratoren sowie KI-Agenten, die auf Befehl ganze Prozesse am Computer automatisieren: All das braucht gewaltige Mengen an Rechenleistung. Bereitgestellt wird sie von Hochleistungsprozessoren, die meist vom US-Konzern Nvidia stammen – zu Tausenden verbaut in den Rechenzentren, die Firmen wie Google, Microsoft oder Facebook-Mutter Meta nun weltweit errichten. Von den Betreibern werden sie als Wirtschaftsmotor für die Regionen verkauft, in denen gebaut wird. Doch die KI-Zentren haben auch unerfreuliche Nebeneffekte – um sie bilden sich „Hitzeinseln“.