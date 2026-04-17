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Konkursverfahren läuft

Herrenfriseur ist pleite, Zukunft ungewiss

Tirol
17.04.2026 12:54
Die Zukunft des Betriebs steht noch in den Sternen.
Die Zukunft des Betriebs steht noch in den Sternen.(Bild: stockadobe.com, MANUEL)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wieder eine Pleite in Tirol – diesmal betrifft es einen Herrenfriseur in Wattens. Nach einem Gläubigerantrag wurde am Freitag beim Gericht ein Konkursverfahren eröffnet. Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist derzeit noch unklar.

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Die Pleitewelle macht vor keiner Branche halt: Zuletzt waren in Tirol etwa Immobilienunternehmen, Transportfirmen, Versicherungsmakler, Taxler, ein Landwirt oder Lokale von der Eröffnung von Insolvenzverfahren betroffen. Am Freitag kam ein Herrenfriseur aus Wattens dazu. Ein Konkursverfahren sei am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, informierte der Kreditschutzverband von 1870.

Zitat Icon

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.

Kreditschutzverband von 1870

Über die Gründe der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der KSV von 1870. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei von einem Gläubiger eingebracht worden.

Zukunft von Friseur ungewiss
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb „ohne weitere Nachteile für die Gläubiger“ fortführen kann, ist noch unklar. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV von 1870 weiter.

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Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich laut Eigenangabe des Schuldners auf rund 26.000 Euro belaufen, hieß es. 

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