Schüsse aus Auto: 18-Jähriger festgenommen

Der 18-Jährige, der den Pkw selbst gelenkt haben dürfte, zeigte sich bei seiner ersten Einvernahme vollumfänglich geständig. Er gab an, lediglich aus „Spaß“ gehandelt zu haben. Zum Tatzeitpunkt dürfte sich eine weitere Person im Fahrzeug befunden haben. Sie wird nun als Zeuge einvernommen.