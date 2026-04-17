Schüsse aus Auto: 18-Jähriger festgenommen

Nachdem am Donnerstagabend in Leibnitz (Steiermark) Schüsse aus einem Auto gefeuert wurden, konnte die Polizei am Freitag einen 18-Jährigen festnehmen. Der Tatverdächtige zeigt sich geständig.
Am Donnerstagabend spielten sich chaotische Szenen am Hauptplatz in Leibnitz ab: Aus dem Nichts fielen Schüsse, Passanten rannten in Panik davon. Wie mehrere Zeugen der Polizei berichteten, dürfte aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos mit einer Pistole gefeuert worden sein. Die Polizei veröffentlichte infolgedessen Bilder einer Überwachungskamera, die den Tatwagen zeigten.
Aus „Spaß“ gehandelt
Den Beamten gelang es, mithilfe zahlreicher Zeugenhinweise einen 18-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Leibnitz auszuforschen. Bei dem Verdächtigen konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden, bei der es sich um die Tatwaffe handeln dürfte.
Der 18-Jährige, der den Pkw selbst gelenkt haben dürfte, zeigte sich bei seiner ersten Einvernahme vollumfänglich geständig. Er gab an, lediglich aus „Spaß“ gehandelt zu haben. Zum Tatzeitpunkt dürfte sich eine weitere Person im Fahrzeug befunden haben. Sie wird nun als Zeuge einvernommen.
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