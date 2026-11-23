Sneakers zum halben Preis, das neueste Smartphone 100 Euro günstiger oder Parfüm mit bis zu 90 Prozent Rabatt: Zur Black Week locken Online-Shops mit satten Preisnachlässen. Besonders am Black Friday und Cyber Monday purzeln in vielen Online-Shops traditionell die Preise. Doch nicht jedes Schnäppchen ist ein echtes Angebot.
Mit der Black Week rund um den Black Friday am 27. November und dem Cyber Monday am 30. November stehen die beliebtesten Shopping-Events des Jahres vor der Tür. Und die lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher einiges kosten: Zwar wollen laut Handelsverband heuer etwas weniger Menschen die Rabattaktionen nutzen als im Vorjahr, dafür liegt das durchschnittlich geplante Einkaufsbudget mit 314 Euro pro Kopf um knapp sieben Prozent höher.
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