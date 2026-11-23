Mit der Black Week rund um den Black Friday am 27. November und dem Cyber Monday am 30. November stehen die beliebtesten Shopping-Events des Jahres vor der Tür. Und die lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher einiges kosten: Zwar wollen laut Handelsverband heuer etwas weniger Menschen die Rabattaktionen nutzen als im Vorjahr, dafür liegt das durchschnittlich geplante Einkaufsbudget mit 314 Euro pro Kopf um knapp sieben Prozent höher.