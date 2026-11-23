Kimi Antonelli schrieb heuer im zarten Alter von 20 Jahren die Geschichtsbücher der Formel 1 neu. Seinen rasanten Aufstieg verdankt der pfeilschnelle Italiener nicht nur seinem eigenen Talent und der Fürsorge seiner Familie, sondern auch der akribischen Planung am Reißbrett von Toto Wolff.
Tränen im Augenwinkel, strahlendes Lächeln im Gesicht, Arm in Arm mit Vater Marco, Mutter Veronica und Schwester Maggie. So feierte Kimi Antonelli den größten Triumph seiner Karriere. Im Alter von nur 20 Jahren und 68 Tagen hatte der Italiener vor zwei Wochen mit Platz drei im Grand Prix von Mexiko für Schlagzeilen gesorgt, sich zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 gekrönt. „Meine Familie ist immens wichtig für mich. Mein Vater und meine Mutter sind mein Fels in der Brandung, auf den ich mich immer verlassen kann. Meine Eltern haben mich immer in die richtige Richtung gelotst“, erklärte der 20-Jährige, für den die eigene Familie über allem steht.
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