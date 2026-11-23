„Nicht mehr darstellbar“

Zuletzt hatten sich mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich zu Musialas Zukunft und seinem Millionengehalt geäußert. Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte etwa die bisherigen Vertragskonditionen infrage. Die vereinbarten Summen seien unter diesen Umständen „nicht mehr darstellbar“, sagte Rummenigge. Musialas Vertrag läuft bis 30. Juni 2030. Er wurde Anfang 2025 von beiden Seiten vereinbart.