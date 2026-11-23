Der FC Bayern München kann das Gehalt von DFB-Star Jamal Musiala nach Einschätzung eines Juristen nicht einseitig kürzen oder den Spieler gar kündigen.
„Eine einseitige Anpassung des Gehalts kommt nicht in Betracht. Eine Kündigung wäre nur bei dauerhafter Spielunfähigkeit denkbar. Dafür gibt es aktuell keine Anhaltspunkte. Musiala ist nicht dauerhaft berufsunfähig“, sagte Rechtsanwalt Joachim Rain gegenüber RTL und Sky Sport.
Auch ein krankheitsbedingter Leistungsabfall rechtfertige keine einseitigen Vertragsänderungen. Zudem bestehe grundsätzlich keine Pflicht, gesundheitliche Probleme offenzulegen.
Eine Ausnahme gelte, wenn der Verein gezielt danach frage oder eine leistungsrelevante Erkrankung bei regulären Untersuchungen nicht erkennbar sei. Unklar sei jedoch, ob Musialas neurologische Dysfunktion bei der Vertragsverlängerung bereits bekannt war.
„Nicht mehr darstellbar“
Zuletzt hatten sich mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich zu Musialas Zukunft und seinem Millionengehalt geäußert. Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte etwa die bisherigen Vertragskonditionen infrage. Die vereinbarten Summen seien unter diesen Umständen „nicht mehr darstellbar“, sagte Rummenigge. Musialas Vertrag läuft bis 30. Juni 2030. Er wurde Anfang 2025 von beiden Seiten vereinbart.
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