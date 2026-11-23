Junge Männer stoßen online bereits nach wenigen Klicks auf frauenfeindlichen Content aus der sogenannten Manosphere. Romeo Bissuti und Simon Březina von White Ribbon, einer Männer-Initiative gegen Gewalt an Frauen, fordern deshalb: „Wir dürfen Burschen nicht mit den Inhalten der Manosphere alleine lassen.“
Bissuti, Leiter des Männergesundheitszentrums MEN, beobachte in seiner Arbeit eine Zunahme von „ausnützenden Einstellungen“ bei jungen Männern gegenüber Beziehungen und Sexualität. Manche von ihnen würden gar nicht anstreben, eine Beziehung einzugehen. Andere suchen eine Partnerin, die sich unterordnet, ihnen dadurch schmeichelt oder sich anpasst. Diese Trends und Entwicklungen machen dem klinischen Psychologen „große Sorgen“. Viele Männer blieben aber auch allein, weil sich heutzutage kaum eine Frau darauf einlasse, sagte der klinische Psychologe. Die Daten würden zeigen, dass mehr Frauen als Männer selbst gewählt Singles sind.
Frauenfeindliche Inhalte nach „drei, vier Klicks“
„In der Arbeit mit Jugendlichen kommen in den letzten Jahren traditionelle, starre und teils antifeministische Inhalte schneller zur Sprache“, sagte Simon Březina, Vorstandsmitglied des Dachverbandes für Männer-, Burschen- und Väterarbeit, am Rande einer Pressekonferenz anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Auch die Bilder, die junge Männer sehen, würden immer extremer. „Das hat natürlich eine Logik: Im Algorithmus ist man dann erfolgreich, wenn man besonders schockiert oder wütend macht.“
Burschen, die sich in dieser Welt sehen, würden zunehmend unglücklich und legen zunehmend gesundheitsschädigende Verhaltensweisen an den Tag. Und auch das Gewaltpotenzial gegenüber Männern, aber vor allem auch gegenüber Frauen und queeren Menschen, steige.
„Wir sehen bei jungen Männern, dass sie ganz schnell in dieser Manosphere drin sind“, sagte Bissuti. Untersuchungen würden zeigen, dass Burschen schon nach „drei, vier Klicks“ auf frauenfeindliche und radikale Inhalte stoßen, wenn sie online nach herkömmlichen Themen suchen. Das können legitime Fragen sein, die die Burschen beschäftigen, etwa „Was ziehe ich an beim ersten Date? Wie geht der erste Kuss? Worauf soll ich mich beim ersten Mal Sex vorbereiten?“.
Gängige Rollenbilder nicht hilfreich
Auch gängige Rollenbilder von Männern seien hinderlich, wenn Burschen bei Themen wie Dating, Intimität und Sexualität unsicher sind. „Denn anstatt, dass man sich unter Männern austauscht oder ein offenes Gespräch mit Frauen sucht, möchte man cool und stark sein“, sagte Bissuti. Einige nutzen dann etwa das Fitnessstudio als „Safe Zone“, beschrieb der Experte. Das habe gute Seiten – etwa, wenn junge Männer sich dort mit Freunden austauschen oder etwas für sich und ihre Gesundheit tun.
Aber auch hier docken Inhalte aus der Manosphere an. Wer etwa nach Trainingstipps sucht, lande schnell bei frauenfeindlichen Narrativen wie der „80/20-Regel“: Sie behauptet, dass sich vermeintlich 80 Prozent der Frauen nur für 20 Prozent der Männer interessieren – „und diese Männer zeichnen sich durch Status und Muskeln“ aus, so Bissuti.
Das Versprechen sei: „Wenn du muskulös bist, ein hohes Einkommen hast und dich wie ein ,Alpha-Male‘ benimmst“ – also Dominanz ausübst – „ziehst du Frauen an wie ein Magnet.“ Denn Frauen würden dominiert werden wollen, das liege in ihrer Natur, so die frauenfeindliche Annahme.
Jungen Männern werde durch solchen Content vermittelt, dass sie sich nicht öffnen oder sich mit ihren eigenen Unsicherheiten auseinandersetzen, sondern „dominieren“ müssen. „Im Internet schaut das gut aus. Im richtigen Leben scheitert man, weil sich auf so etwas heutzutage kaum eine Frau noch einlässt, glücklicherweise“, sagte Bissuti.
Themen „nicht der Manosphere überlassen“
Březina zufolge fehle jungen Männern oft eine der wichtigsten Informationen: Wie diese Influencer und Plattformen ihr Geld machen – das seien sehr oft manipulative Systeme. „Diese Influencer sind deswegen reich, weil sie vielen Burschen das wenige Geld, das sie haben, aus der Tasche ziehen.“
„Wir sollten die Burschen bei den Themen, die sie beschäftigen, abholen, sie begleiten und dieses Feld nicht der Manosphere überlassen“, sagte Bissuti. Man müsse diesen Inhalten Alternativen gegenüberstellen, befand Březina. Denn es gebe auch einen immer größeren Anteil an jungen Burschen, die klar sagen, dass sie mit diesen Inhalten nichts zu tun haben und sie auch nicht wollen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Zudem forderte er Konsequenzen für gewaltfördernde Inhalte im Netz. „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.“ Wenn sich Plattformen ihrer Verantwortung nicht bewusst werden, brauche es gesellschaftliche Lösungen. Und schließlich sei eine reflektierte Männerarbeit notwendig, die Burschen zeigt, dass es eine Vielfalt von Männlichkeiten gibt.
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