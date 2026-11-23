Bissuti, Leiter des Männergesundheitszentrums MEN, beobachte in seiner Arbeit eine Zunahme von „ausnützenden Einstellungen“ bei jungen Männern gegenüber Beziehungen und Sexualität. Manche von ihnen würden gar nicht anstreben, eine Beziehung einzugehen. Andere suchen eine Partnerin, die sich unterordnet, ihnen dadurch schmeichelt oder sich anpasst. Diese Trends und Entwicklungen machen dem klinischen Psychologen „große Sorgen“. Viele Männer blieben aber auch allein, weil sich heutzutage kaum eine Frau darauf einlasse, sagte der klinische Psychologe. Die Daten würden zeigen, dass mehr Frauen als Männer selbst gewählt Singles sind.