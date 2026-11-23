Als Tierliebhaberin ist sie eine echte 10! Als Hollywood-Legende Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa im Februar 2025 tot in ihrer Villa in Santa Fe (New Mexico) gefunden wurden, blieb ihr geliebter Hund „Bear“ zurück.
Jetzt ist bekannt, wer dem Vierbeiner ein neues Zuhause gegeben hat: Bo Derek und ihr Mann John Corbett haben ihn adoptiert.
Sofort ins Herz geschlossen
Wie die Schauspielerin jetzt dem „Hollywood Reporter“ erzählte, war sie zunächst unsicher, ob sie den Hund ihres befreundeten Hollywood-Kollegen aufnehmen sollte. Schließlich lebten bereits zwei Schäferhunde auf ihrem Anwesen in der Nähe von Santa Barbara.
Doch ein Foto von Bear in einem Artikel über Hackmans Tod änderte alles. „Ich war sofort hin und weg“, erinnerte sich die 70-Jährige. Sie habe den Hund auf Anhieb ins Herz geschlossen und dieser habe sich seither als „perfekter Gentleman“ entpuppt.
Hund zeigte Helfern den Weg
Hackman war vermutlich bereits neun Tage tot, als seine Leiche am 26. Februar entdeckt wurde. Hinweise darauf lieferte sein Herzschrittmacher, der zuletzt am 17. Februar ein Signal aufgezeichnet hatte. Laut Sheriff Adan Mendoza sei es „Bears“ Bellen überhaupt nur zu verdanken gewesen, dass die Polizei nach dem Rechten geschaut habe: „Er wollte offenbar sagen: ,Hey, kommt her! Hierher!‘“, berichtete er in der „USA Today“.
Hochzeit erst 2021 verraten
Derek und Corbet sind schon seit 2002 ein Paar. 2020 heirateten die „10 – die Traum“-Schönheit und der „Sex and the City“-Star heimlich. Corbet machte aber erst 2021 die Hochzeit öffentlich. Damals erklärte der 65-Jährige, er und Bo hätten sich bewusst für eine Hochzeit entschieden, um dem schwierigen COVID-Jahr 2020 wenigstens etwas Schönes abzugewinnen.
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