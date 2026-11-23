Hund zeigte Helfern den Weg

Hackman war vermutlich bereits neun Tage tot, als seine Leiche am 26. Februar entdeckt wurde. Hinweise darauf lieferte sein Herzschrittmacher, der zuletzt am 17. Februar ein Signal aufgezeichnet hatte. Laut Sheriff Adan Mendoza sei es „Bears“ Bellen überhaupt nur zu verdanken gewesen, dass die Polizei nach dem Rechten geschaut habe: „Er wollte offenbar sagen: ,Hey, kommt her! Hierher!‘“, berichtete er in der „USA Today“.