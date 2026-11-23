Atletico Madrids Trainer Diego Simeone hat in La Liga Geschichte geschrieben. Der 56-Jährige bejubelte am Sonntagabend einen 3:0-Auswärtserfolg seiner Mannschaft gegen den FC Getafe und feierte den 345. Sieg seiner Karriere als Coach in der höchsten spanischen Fußball-Liga. Simeone übertrumpfte damit die spanische Trainer-Legende Luis Aragones, der 344 Siege holte.
„Ich würde gern etwas tiefer gehen und diese Zahl mit all den Menschen teilen, die hinter diesen 345 Siegen stehen“, sagte Simeone. Er dankte seiner Frau Carla für ihre Unterstützung. Simeone ist seit fast 15 Jahren Trainer der Rojiblancos, für die er einst selbst auf dem Rasen stand. Er gewann bisher als Coach acht Titel mit Atletico, darunter zweimal die spanische Meisterschaft sowie zweimal die Europa League.
Aktuell liegen die Madrilenen nach der 13. Runde fünf Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona und zwei Zähler hinter dem Stadtrivalen Real.
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