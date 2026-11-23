„Ich würde gern etwas tiefer gehen und diese Zahl mit all den Menschen teilen, die hinter diesen 345 Siegen stehen“, sagte Simeone. Er dankte seiner Frau Carla für ihre Unterstützung. Simeone ist seit fast 15 Jahren Trainer der Rojiblancos, für die er einst selbst auf dem Rasen stand. Er gewann bisher als Coach acht Titel mit Atletico, darunter zweimal die spanische Meisterschaft sowie zweimal die Europa League.