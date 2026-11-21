Mit 1,9 Promille am Steuer ist ein FPÖ-Gemeinderat aus dem niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen entgegenkommenden Wagen gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.
Vor zwei Wochen verursachte ein Alkolenker mit 1,9 Promille einen Unfall mit zwei Verletzten im Bezirk Lilienfeld. Jetzt wird bekannt: Am Steuer saß ein FPÖ-Gemeinderat aus dem Bezirk Wiener Neustadt.
Der Politiker war gegen 17.30 Uhr in Richtung Kalte Kuchl unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem anderen Fahrzeug kollidierte. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs und der Beifahrer des Politikers wurden dabei leicht verletzt.
Die Feuerwehr wurde um 18 Uhr alarmiert und rückte mit neun Mitgliedern und zwei Fahrzeugen aus. Die Unfallfahrzeuge mussten mittels Seilwinde gesichert neben der Fahrbahn abgestellt werden. Auch Polizei und Rettung standen im Einsatz. Nach rund einer Stunde war die Arbeit der Florianis beendet.
Bürgermeister: „Kein Kavaliersdelikt“
Die FPÖ-Landespartei bestätigte den Vorfall auf Anfrage der „Krone“. Der ÖVP-Bürgermeister der Heimatgemeinde des Politikers zeigt sich zurückhaltend. „Das ist kein Kavaliersdelikt. Aber kein Mensch ist davor gefeit, Fehler zu machen“, sagt der Ortschef.
So etwas dürfe natürlich nicht passieren. Politische Konsequenzen will der Bürgermeister daraus nicht ableiten. Man arbeite gut mit den Oppositionsparteien zusammen und wolle dieses Verhältnis nicht zerstören. Er sehe den Vorfall als private Angelegenheit. „Wie sich die Arbeit fortsetzt, wird seine Sache sein“, erklärt der Bürgermeister.
SPÖ-Politiker mit 2,8 Promille am Steuer
Bereits Ende Juli war ein SPÖ-Gemeinderat (65) aus dem Bezirk Baden ebenfalls alkoholisiert nur wenige Kilometer entfernt in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein anderer Lenker leicht verletzt. Der SPÖ-Politiker hatte laut damaligen Berichten rund 2,8 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen.
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