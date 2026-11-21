SPÖ-Politiker mit 2,8 Promille am Steuer

Bereits Ende Juli war ein SPÖ-Gemeinderat (65) aus dem Bezirk Baden ebenfalls alkoholisiert nur wenige Kilometer entfernt in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein anderer Lenker leicht verletzt. Der SPÖ-Politiker hatte laut damaligen Berichten rund 2,8 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen.