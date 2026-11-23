Großes Box-Comeback bei unseren Nachbarn: Der Deutsche Agit Kabayel trifft auf Albaniens Nelson Hysa. Über 50.000 Fans sind im Stadion in Düsseldorf mit dabei. DAZN zeigt das Spektakel live, auf sportkrone.at sehen Sie die Highlights.
Rückblick: Am 28. November 2015 fand in Deutschland zuletzt ein WM-Kampf im Schwergewicht statt. Damals unterlag der Ukrainer Wladimir Klitschko dem Briten Tyson Fury. Exakt elf Jahre nach dem letzten großen Stadionkampf gibt’s nun das Comeback. In derselben Stadt, in demselben Stadion.
Agit Kabayel verteidigt erstmals seinen WBC-Gürtel. Am Samstag duelliert sich der Deutsche in Düsseldorf mit Nelson Hysa. Der Albaner ist in seiner Karriere noch ungeschlagen und konnte alle seine 25 Kämpfe gewinnen.
Highlights auf sportkrone.at
So können Sie live mit dabei sein: DAZN überträgt das Event live und exklusiv als Pay-per-View. Für einmalig 19,99 Euro zusätzlich zum regulären DAZN-Abo können Fans die Veranstaltung buchen und sehen alle Kämpfe des Abends live. Sollten Sie das Spektakel verpassen, können Sie kurz darauf die Highlights auf sportkrone.at nachsehen.
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