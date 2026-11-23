Highlights auf sportkrone.at

So können Sie live mit dabei sein: DAZN überträgt das Event live und exklusiv als Pay-per-View. Für einmalig 19,99 Euro zusätzlich zum regulären DAZN-Abo können Fans die Veranstaltung buchen und sehen alle Kämpfe des Abends live. Sollten Sie das Spektakel verpassen, können Sie kurz darauf die Highlights auf sportkrone.at nachsehen.