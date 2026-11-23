Auch wenn es Touristenmassen im Advent nicht vermuten lassen – Wiens Hoteliers bangen um ihre Existenz und sind sicher, dass die kommende weitere Erhöhung der Ortstaxe auf acht Prozent dem Wirtschaftsstandort zum Verhängnis wird: Bleibe es dabei, stehe der gesamte Tourismus vor dem Zusammenbruch.
Die Verhandlungspartner von Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) waren letztes Jahr im September offenbar zu optimistisch, als sie eine Anhebung der Ortstaxe von 3,2 auf fünf Prozent, und ab kommendem Juli auf acht Prozent der Zimmerpreise akzeptierten. „Akzeptieren“ ist für Vera Kremslehner-Braunegg aber ohnehin das falsche Wort: „Das war eher ,Friss, Vogel, oder stirb‘“, sagt die Chefin von vier Innenstadt-Hotels.
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