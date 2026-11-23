Die Verhandlungspartner von Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) waren letztes Jahr im September offenbar zu optimistisch, als sie eine Anhebung der Ortstaxe von 3,2 auf fünf Prozent, und ab kommendem Juli auf acht Prozent der Zimmerpreise akzeptierten. „Akzeptieren“ ist für Vera Kremslehner-Braunegg aber ohnehin das falsche Wort: „Das war eher ,Friss, Vogel, oder stirb‘“, sagt die Chefin von vier Innenstadt-Hotels.