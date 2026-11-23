Besitzer entwischt?
Polizei sucht nach einer Löwin in Istanbul
In Istanbul sucht die Polizei aktuell nach einer Löwin, die im Norden der Millionenstadt gesichtet wurde. Man habe das Tier lokalisiert und versuche, es lebend einzufangen, teilte das Gouverneursamt von Istanbul mit.
Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass ein Einwohner das Raubtier am Sonntagabend gesehen und daraufhin die Behörden kontaktiert habe. Es sei zudem von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Behörden riefen die Anrainerinnen und Anrainer dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. In dem betroffenen Bezirk im Norden Istanbuls gibt es zahlreiche Villenviertel.
Laut dem Gouverneursamt handelt es sich vermutlich um eine Löwin. Woher sie kommt, ist bisher unklar. Die Raubkatze könnte aus einem Privatbesitz stammen, wobei die Haltung illegal ist. In der Türkei leben keine Löwen in der freien Wildbahn.
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