Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass ein Einwohner das Raubtier am Sonntagabend gesehen und daraufhin die Behörden kontaktiert habe. Es sei zudem von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Behörden riefen die Anrainerinnen und Anrainer dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. In dem betroffenen Bezirk im Norden Istanbuls gibt es zahlreiche Villenviertel.