Dwayne „The Rock“ Johnson („Fast & Furious 8“) kommt als Gast zur „Wetten, dass..?“-Neuauflage mit Tom und Bill Kaulitz (37). Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart („Central Intelligence“) auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen.
Das hat das ZDF nun angekündigt. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung in Halle an der Saale vor Ort und würden „als Wettpaten mitfiebern“.
Gemeinsam vor der Kamera
Tom und Bill Kaulitz dürfen sich also über sehr prominenten Besuch freuen. Vor allem Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods.
Mit Kevin Hart, der seine Karriere einst in Comedy-Clubs startete, hat er bereits in vielen Filmen zusammengespielt. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk „Jumanji: Open World“ in die Kinos.
Sendung am 5. Dezember
Der Show-Klassiker „Wetten, dass..?“ kehrt schon am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Sendung – vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekannt gegeben hat.
Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert und immer wieder internationale Stars auf der „Wetten, dass..?“-Couch begrüßt hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden.
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