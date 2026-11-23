Alice Huang, die eine Affäre mit dem früheren Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, hat mehr als ein Jahr lang Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehalten. Das geht aus einem Bericht der „New York Times“ hervor. Ihr Kontaktmann gehöre dem Ministerium für Staatssicherheit an, hieß es.
Die Zeitung berief sich auf Personen, die Geheimdienstberichte über die Begegnungen kennen. Die Kontakte hatten demnach während der Affäre mit dem früheren Nvidia-Chef bestanden und bis zum Herbst dieses Jahres angehalten. Alice Huang, die nicht mit dem Nvidia-Chef verwandt ist, steht im Mittelpunkt des Skandals um den Chipkonzern. Sie leitete früher das Unternehmen Megaspeed International mit Sitz in Singapur, ein Großkunde von Nvidia. US-Behörden gehen bereits seit 2024 dem Verdacht nach, dass die Firma fortschrittliche KI-Chips von Nvidia nach China geschmuggelt hat. Durch den Fall stehen nun auch die US-Exportkontrollen gegenüber China auf dem Prüfstand.
Die Affäre selbst sei weniger von Interesse, sagte der republikanische Senator John Kennedy aus Louisiana am Sonntag. „Ich hoffe, er hatte eine schöne Zeit. Das war der teuerste Sex seit Helena von Troja“, sagte Kennedy. US-Regierungsvertreterinnen und -regierungsvertreter hatten Zweifel an ersten Hinweisen geäußert, wonach Alice Huang eine Spionin sei. Sie hätten nicht festgestellt, dass sie für China spioniert habe, hieß es. Sein Ministerium habe noch kein abschließendes Urteil gefällt, sagte US-Justizminister Todd Blanche. „Ich werde den Ermittlungen ihren Lauf lassen“, kommentierte auch US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton.
Wie berichtet, war Jensen Huang Mitte November als Nvidia-Chef zurückgetreten. Inzwischen wurden drei außereheliche Affären bekannt, zwei Frauen sollen ebenfalls in dem US-Unternehmen gearbeitet haben.
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