Die Zeitung berief sich auf Personen, die Geheimdienstberichte über die Begegnungen kennen. Die Kontakte hatten demnach während der Affäre mit dem früheren Nvidia-Chef bestanden und bis zum Herbst dieses Jahres angehalten. Alice Huang, die nicht mit dem Nvidia-Chef verwandt ist, steht im Mittelpunkt des Skandals um den Chipkonzern. Sie leitete früher das Unternehmen Megaspeed International mit Sitz in Singapur, ein Großkunde von Nvidia. US-Behörden gehen bereits seit 2024 dem Verdacht nach, dass die Firma fortschrittliche KI-Chips von Nvidia nach China geschmuggelt hat. Durch den Fall stehen nun auch die US-Exportkontrollen gegenüber China auf dem Prüfstand.