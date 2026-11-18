Auf dieses Game haben Millionen Fans seit 13 Jahren gewartet: „GTA VI“ ist der wichtigste Videospielstart des Jahrzehnts. Der Launch des Open-World-Megahits wird von einem Hype begleitet, der in der Gaming-Geschichte einzigartig ist – und von Traumbewertungen begleitet. Krone+ zeigt Ihnen die Gründe für die Faszination von „GTA VI“ – und die skurrilen Folgen des Hypes.
Fast 30 Jahre nach dem ersten „Grand Theft Auto“, in dem man Pixelganoven aus der Vogelperspektive durch Häuserschluchten einer ganzen virtuellen Stadt steuerte, erscheint in Kürze auch in Österreich das wichtigste Videospiel des Jahrzehnts: „GTA VI“ – ein Mammutprojekt, das alle Rekorde bricht.
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