Auf dieses Game haben Millionen Fans seit 13 Jahren gewartet: „GTA VI“ ist der wichtigste Videospielstart des Jahrzehnts. Der Launch des Open-World-Megahits wird von einem Hype begleitet, der in der Gaming-Geschichte einzigartig ist – und von Traumbewertungen begleitet. Krone+ zeigt Ihnen die Gründe für die Faszination von „GTA VI“ – und die skurrilen Folgen des Hypes.