Das kommende Europa-League-Match für Sturm am Donnerstag bei der TSG Hoffenheim ist ein Highlight für die Steirer. Der Vergleich mit den ehemaligen Meistermachern um Trainer Christian Ilzer und Co. kommt aber zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Sportlich hängt Sturm in den Seilen. Die schwarz-weißen Fans bereiten sich dennoch auf historische Tage vor.