Es ist der Spiele-Hype des Jahrzehnts: Seit Mitternacht ist „GTA VI“ bei uns freigeschaltet – und Tausende sind bereits vor der PlayStation 5, haben sich teils extra freigenommen. Aber wird das Open-World-Mammutprojekt den hohen Erwartungen gerecht? „Krone“-Redakteure teilen ihre Eindrücke.
Mitternachts – bei manchen, deren „GTA VI“-Codes erst von den PlayStation-Servern verifiziert werden mussten, ein paar Minuten später – ging es los: Die Welt von „Vice City“, dem von Miami inspirierten Schauplatz von „GTA VI“, öffnete ihre Tore für Millionen Spieler, die seit Jahren sehnsüchtig auf den neuen Spiele-Megahit warteten.
Bevor man sie wahrhaft erforschen kann, werden allerdings erst einmal die Protagonisten Jason und Lucia näher vorgestellt: Das Ganoven-Duo wird in „GTA VI“ abwechselnd gesteuert, kann aber auch gemeinsam auf Raubzug gehen – und hat, wie wir bereits in den ersten Spielminuten erfahren, eine ebenso schwierige wie prägende gemeinsame Vergangenheit.
Jason und Lucia: Ein Verbrecher-Duo im Zwiespalt
Bei den Protagonisten fällt uns der erste Unterschied zu früheren „GTA“-Teilen auf: Jason und Lucia wirken geerdeter als die Gangster aus früheren „GTA“-Games – dass sie auf die schiefe Bahn geraten, hat triftige Gründe und herzzerreißende Auswirkungen, mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, um die Überraschung nicht zu verderben.
„Mega-sympathisch“ findet jedenfalls „Krone“-Redakteurin Hannah das Helden-Duo – auch, weil das Intro von „GTA VI“ die komplexe Beziehung der beiden stilsicher und nachvollziehbar darzustellen vermag. Kollegin Christine findet einen unerwarteten Story-Twist der beiden spannend – dieser könnte manche Spieler durchaus „länger grübeln lassen“, wie sie ihre Gangster-Karriere anlegen werden: „Profi“ oder doch als Psychopath?
Bilderstrecke: So sehen Charaktere und Spielwelt von „GTA VI“ aus.
Beim Erzähltempo zu Beginn des Spieles scheiden sich die Geister: Hannah freut sich über den „packenden Start“, bei dem die Spieler mit kleineren Gangster-Aufgaben mit der Steuerung vertraut gemacht werden und erste Fahrzeuge lenken. Ihr Kollege Dominik empfindet das Erzähltempo als etwas zu gemächlich und kämpfte während der langen, cineastisch inszenierten Zwischensequenzen der ersten Spielstunde mit der Müdigkeit. Hier sind Anleihen zu Rockstars vorherigem Spiel „Red Dead Redemption 2“ zu erkennen, das sich ebenfalls viel Zeit für die Geschichte nahm.
Warum uns die Spielgrafik von „GTA VI“ vom Hocker reißt
Einigkeit herrscht in einem Punkt: „Die Grafik ist ein Wahnsinn, die Details ebenso“, freut sich „Krone“-Kollegin Hannah. Tatsächlich glänzt „GTA VI“ mit hoch detaillierten Texturen, realistischen Lichteffekten und Reflexionen – etwa am Wasser – und ebensolchen Charaktermodellen. Die Spielfiguren sehen noch einmal menschlicher aus als im Vorgänger, mit nachvollziehbarer Mimik und lebensechter Anatomie, wallendem Haar und allen Finessen.
Wir sind aber vor allem von einem Detail beeindruckt: Obwohl es sich um eine zig Quadratkilometer große Spielwelt handelt, in der man nun auch zahlreiche Gebäude betreten kann – ein großer Sprung gegenüber früheren Teilen – bietet „GTA VI“ eine enorme Sichtweite und einen Detailreichtum, der angesichts der schieren Größe der Spielwelt verblüfft.
Alles greift ineinander und zieht dich wie ein Sog nach Vice City!
„Krone“-Redakteurin Christine entwickelte nostalgische Gefühle.
Der Detailgrad geht so weit, dass Hannah Bücher aufheben und darin lesen konnte. Es gibt herrlich realistische Wettereffekte – bei Regen schaltet sich automatisch der Scheibenwischer an, Haare und Kleidung der Spielfiguren werden nass. „Alles greift ineinander und zieht dich wie ein Sog nach Vice City“, zeigt sich auch Christine von der Präsentation angetan. Dazu trägt auch der gelungene Soundtrack bei – wer aufmerksam zuhört, entdeckt: Da passt mitunter sogar das Lied im Autoradio zum Auftrag. „Lebendig und zugänglich“ sei die Spielwelt, sagt Hannah.
Waffen, Drogen, Gewalt: „GTA VI“ ist Spiel für Erwachsene
Hinzu gesagt sei, dass „GTA VI“ nichts für Kinder ist. Bereits in den ersten Spielminuten wird Kokainkonsum gezeigt, es gibt realistische Gewalt und es wird viel herumgeflucht – ausschließlich auf Englisch, teils mit Akzent und Dialekt. Eine deutsche Sprachausgabe gibt es leider nicht – aber immerhin Untertitel. Die Soundeffekte sind realistisch, die akustische Abwechslung stimmt – es macht wie üblich Freude, durch die Radiosender zu rotieren.
Durchdacht bis ins kleinste Detail: Das „Mittendrin-Gefühl“ stimmt
Die Immersion, also das „Mittendrin-Gefühl“, macht Rockstar Games mit einer Fülle an Details perfekt, die in ihrer Summe eine nachvollziehbare und lebendige Spielwelt ergeben: Es gibt sogar ein Smartphone, auf dem man „doomscrollen, auf einer Art Instagram Fotos anschauen, Charaktere anrufen und mit ihnen chatten“ kann, erzählt Hannah nach ihren ersten Spielstunden. „Man merkt die 13 Jahre Arbeit und Liebe, die reingesteckt wurden.“
Man merkt die 13 Jahre Arbeit und Liebe, die reingesteckt wurden.
„Krone“-Redakteurin Hannah ist fasziniert vom Detailreichtum.
Christine empfand beim Spielstart Nostalgie: Es gab ja bekanntlich schon einmal ein „GTA: Vice City“ – und wer die Version der Stadt aus dem Jahr 2002 noch in Erinnerung hat, wird von der nun um so viel detailreicheren und größeren neuen Fassung aus „GTA VI“ geradezu überwältigt.
Außerdem gefällt ihr das Mikromanagement – „GTA VI“ geht stellenweise fast ein wenig in Richtung Lebenssimulation, beispielsweise, wenn der Spieler nach und nach seinen Unterschlupf saniert. „Jede Aktion hat, wie im Real-Life auch, Auswirkungen auf den Charakter – dessen Aussehen und dessen zwischenmenschliche Beziehungen.“
Gut gefallen hat uns auch die Fahrzeugphysik im Spiel – gefühlt geht es diesmal etwas weniger realistisch zu als im Vorgänger, die Steuerung der von uns gelenkten Autos, Boote und Flieger im Spiel war auf Zugänglichkeit und nicht auf eine realistische Simulation getrimmt.
30 Bilder pro Sekunde – und trotzdem läuft die PS5 am Limit
Doch wo viel Licht ist, ist auch ein wenig Schatten: Man merkt, dass „GTA VI“ die langsam am Ende ihrer Lebensdauer ankommende PS5 massiv auslastet – mehr als 30 Bilder pro Sekunde sind selbst auf der starken PS5 Pro nicht drin. „Wirklich interessant wird es dann in der zu erwartenden PC-Version – oder auf der nächsten Konsolengeneration“, kommentiert „Krone“-Tester Dominik E. die ausreichende, aber nicht superflüssige Bildrate.
Wirklich interessant wird es dann in der zu erwartenden PC-Version – oder auf der nächsten Konsolengeneration.
„Krone“-Redakteur Dominik hätte gerne eine höhere Bildrate.
Beim Erstkontakt mit „GTA VI“ empfanden wir auch die an „Red Dead Redemption 2“ erinnernde Steuerung bisweilen als etwas hakelig – die Spielfiguren kämpfen mit einer gewissen „Trägheit“, was in Kämpfen problematisch werden kann, wenn man Deckungen verpasst und dadurch mehr Kugeln einsteckt, als einem lieb ist.
In Missionen Ballern oder Schleichen? Wir haben die Wahl ...
Apropos Kämpfe: Bemerkenswert an „GTA VI“ ist, dass man Missionen auf vielfältige Art und Weise lösen kann: Während Kollegin Hannah bei ihrem „GTA VI“-Erstkontakt eine Rettungsmission mit blanker Waffengewalt löste, bevor sie im Wasserflugzeug türmte, schlich sich ein anderer Tester durchs Unterholz am Lager unserer Gegner vorbei, befreite unbemerkt die Zielperson und türmte ebenso unbemerkt mit selbiger wieder durchs Unterholz zum Flieger. Fast wie in Schleichspielen à la „Splinter Cell“.
Gut gefallen hat uns trotz zeitweiligem Konflikt mit der Steuerung aber auch das Kampfsystem: Auf Knopfdruck wird die Zeit verlangsamt und man kann wie in „Red Dead Redemption 2“ genau anzielen – inklusive realistischer Trefferzonen, die über Leben und Tod des Gegenübers entscheiden.
Fazit: Wird „GTA VI“ dem seit Wochen grassierenden Hype nun also gerecht? Der erste Eindruck ist gut: Sympathische Protagonisten, abwechslungsreiche Missionen und Aktivitäten in der bis dato detailreichsten und lebendigsten Open-World der Spielegeschichte sprechen für sich – man sieht „GTA VI“ sein gerüchteweise 1,5 Milliarden US-Dollar großes Budget an. An die Steuerung und ihre Tücken gewöhnt man sich, die lediglich 30 Bilder pro Sekunde sind angesichts der grafischen Opulenz von Vice City verständlich und am Ende flüssig genug für ein frustfreies Spielerlebnis. „Das Warten hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, aber es hat sich gelohnt“, findet Kollegin Christine. Auch „Krone“-Redakteurin Hannah ist entzückt: „Das Warten hat sich ausgezahlt.“ Das Phänomen „GTA VI“ – es wird nicht nur in der „Krone“-Redaktion in den kommenden Wochen noch viel Gesprächsstoff liefern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.