Fazit: Wird „GTA VI“ dem seit Wochen grassierenden Hype nun also gerecht? Der erste Eindruck ist gut: Sympathische Protagonisten, abwechslungsreiche Missionen und Aktivitäten in der bis dato detailreichsten und lebendigsten Open-World der Spielegeschichte sprechen für sich – man sieht „GTA VI“ sein gerüchteweise 1,5 Milliarden US-Dollar großes Budget an. An die Steuerung und ihre Tücken gewöhnt man sich, die lediglich 30 Bilder pro Sekunde sind angesichts der grafischen Opulenz von Vice City verständlich und am Ende flüssig genug für ein frustfreies Spielerlebnis. „Das Warten hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, aber es hat sich gelohnt“, findet Kollegin Christine. Auch „Krone“-Redakteurin Hannah ist entzückt: „Das Warten hat sich ausgezahlt.“ Das Phänomen „GTA VI“ – es wird nicht nur in der „Krone“-Redaktion in den kommenden Wochen noch viel Gesprächsstoff liefern.