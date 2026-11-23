Bisher waren K.-o.-Tropfen schon nach wenigen Stunden nicht mehr im Blut nachweisbar. Jetzt ist Forschenden allerdings ein „richtiger Durchbruch“ gelungen: In Studien haben sie die gefährliche Substanz bis zu zwei Tage nachweisen können.
Zwei aktuelle Studien zu dem Thema seien bahnbrechend, sagte Volker Auwärter, forensischer Toxikologe aus Freiburg in Deutschland. Sie stellen Möglichkeiten vor, mit denen GHB, also das starke Narkotikum Gamma-Hydroxybuttersäure, deutlich länger nachgewiesen werden kann: bis zu 48 Stunden nach der Verabreichung. GHB gehört zu den bekanntesten K.-o.-Tropfen, aber es gibt auch andere narkotisierende Substanzen.
GHB verflüchtigt sich im Blut schon nach sechs, im Urin nach rund zwölf Stunden. Doch wem abends die geschmacks- und geruchlosen Tropfen in den Drink geschüttet werden – oder wer freiwillig etwas einnimmt, ohne sich der Folgen bewusst zu sein -, der kommt erst viel später zur Blut- und Urinabnahme.
Wir hoffen, dass wir in einigen Wochen so weit sind.
Volker Auwärter, forensischer Toxikologe
Wenn GHB länger nachgewiesen werden kann, haben Opfer länger Zeit, um Beweise gegen mögliche Täter zu sammeln. „Das ist ein richtiger Durchbruch in diesem Bereich“, sagte Auwärter. „Wir werden dieses Verfahren bei Verdachtsfällen nun auch so schnell wie möglich etablieren. Wir hoffen, dass wir in einigen Wochen so weit sind.“
Grundlage für die neue Methode war eine Entdeckung der forensischen Toxikologin Andrea Steuer und Kollegen vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Sie fanden 2021 einen Biomarker, der noch bis zu drei Tage nach der GHB-Einnahme im Urin nachweisbar war. Es handelt sich um eine Verbindung von GHB mit einem Zucker, eine GHB-Pentose.
2400 Urinproben ausgewertet
Jetzt haben Steuer und ihr Team das Ergebnis bei der Analyse von mehr als 2400 anonymisierten Urinproben aus rechtsmedizinischen Fällen bestätigt, wie sie Anfang November im Fachblatt „Drug Testing and Analysis“ berichten. Besonders spannend: In acht von 14 Fällen, bei denen kein GHB, aber eine GHB-Pentose nachgewiesen werden konnte, bestand tatsächlich ein Verdacht auf eine GHB-Einnahme oder -Verabreichung.
Noch aufschlussreicher ist laut Auwärter aber eine Studie eines Teams der Universität Aarhus, das zunächst gemeinsam mit den Schweizern an dem Thema gearbeitet hatte. Die Forschenden der dänischen Universität machten eine kontrollierte, klinische Studie mit 30 Freiwilligen, die zur Hälfte GHB und zur Hälfte ein Placebo bekamen. Bei allen, die GHB einnahmen, war die GHB-Pentose nach 48 Stunden noch im Blut nachweisbar, wie das Forschungsteam im Fachjournal „Science Advances“ berichtete.
Eine Frage bleibt noch
Laut Auwärter muss noch sichergestellt werden, dass die GHB-Pentose eine stabile Verbindung ist, die auch überlebt, wenn die Blutprobe einige Stunden im Kühlschrank steht, bevor sie ins Labor kommt. In der Aarhuser Studie waren die Proben sofort tiefgefroren worden. Es gebe aber keine Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht stabil ist, sagt Auwärter.
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