Eine Frage bleibt noch

Laut Auwärter muss noch sichergestellt werden, dass die GHB-Pentose eine stabile Verbindung ist, die auch überlebt, wenn die Blutprobe einige Stunden im Kühlschrank steht, bevor sie ins Labor kommt. In der Aarhuser Studie waren die Proben sofort tiefgefroren worden. Es gebe aber keine Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht stabil ist, sagt Auwärter.