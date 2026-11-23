Ein Kurswechsel hin zu einer schärferen Kärntner Asylpolitik – was mit der Wahl von Daniel Fellner (SPÖ) zum Landeshauptmann begonnen hatte, wurde vor acht Monaten fixiert. Und zwar mit der Präsentation der Kärntner „Hausordnung für Asylwerber“, die zur Integration, zum Deutschlernen und zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichtet. Doch wie ist der Umsetzungsstand? Die „Krone“ fragte nach – mit einigen überraschenden Ergebnissen.