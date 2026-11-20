Er beschreibt sein unternehmerisches Risiko: „Ich habe mehrere Millionen in die Filiale in New York investiert. Manchmal habe ich natürlich gezweifelt, ob es der richtige Schritt ist. Aber ich wollte diese Idee, die ich schon viele Jahre mit mir trage, endlich umsetzen.“ Der Bäcker in dritter Generation erzählt von der Übernahme der Geschäfte von seinem Vater und spricht darüber, was er seinen drei Söhnen, die alle schon im Unternehmen mitarbeiten, weitergibt.