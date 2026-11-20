Der Grazer Bäcker Martin Auer hat sich mit seinem 60-Dollar-Brot, das er in New York verkauft, weltweit in die Schlagzeilen katapultiert. Am Sonntag, dem 22. November ist er zu Gast bei Claudia Stöckel in Ö3-„Frühstück bei mir“. In der Sendung spricht er nicht nur über seine Expansionspläne in der US-Metropole, sondern auch über sein Ehe-Aus.
Der 55-jährige Unternehmer spricht über den medialen Hype („Am Anfang bin ich in New York im Geschäft gestanden und habe 70 internationalen Medien Interviews gegeben.“) und zieht Bilanz über sein Konzept und die Reaktionen.
Er beschreibt sein unternehmerisches Risiko: „Ich habe mehrere Millionen in die Filiale in New York investiert. Manchmal habe ich natürlich gezweifelt, ob es der richtige Schritt ist. Aber ich wollte diese Idee, die ich schon viele Jahre mit mir trage, endlich umsetzen.“ Der Bäcker in dritter Generation erzählt von der Übernahme der Geschäfte von seinem Vater und spricht darüber, was er seinen drei Söhnen, die alle schon im Unternehmen mitarbeiten, weitergibt.
Beide haben neue Partner
Und er spricht über die Scheidung von seiner Frau Barbara nach 19 Jahren Ehe: „Sie arbeitet noch bis Jahresende im Unternehmen, wir sind im besten Einvernehmen auseinandergegangen. Menschen verändern sich einfach und wir haben vor vier Jahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen.“ Mittlerweile haben beide wieder neue Partner.
Suche nach zweitem Standort in New York
Derzeit ist Martin Auer auf der Suche nach einem zweiten Standort in New York, an der Upper West Side: „Ich glaube an unser Konzept, mit Roggen-Sauerteigbrot den Markt zu erobern. Aber natürlich: Das Risiko zu scheitern gibt es immer.“
Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3, moderiert von Claudia Stöckl.
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