Anfang des Jahres ist es wieder so weit: Die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht in eine neue Runde. Und schon jetzt gibt es heiße Gerüchte darüber, welche Promis in der neuen Staffel in den Dschungel ziehen.
Bereits drei berühmte Namen sind fürs Dschungelcamp 2027 durchgesickert: Wie die „Bild“-Zeitung enthüllte, sollen Ex-„GZSZ“-Star Isabell Horn, die ehemalige Schlager-Schönheit Michelle sowie Reality-Star Serkan Yavuz am Lagerfeuer zusammenkommen.
Turbulentes Liebesleben
Ob diese drei Stars tatsächlich ins Dschungelcamp ziehen, das hat RTL bislang nicht offiziell bestätigt. Fix ist aber: Für Unterhaltung würden sie auf jeden Fall sorgen.
So sorgte vor allem Serkan Yavuz in der Vergangenheit für jede Menge Schlagzeilen rund um sein Liebesleben – etwa wegen eines Seitensprungs mit Eva Benetatou, die zum Ehe-Aus mit Samira Yavuz führte. Pikant: In der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam es zwischen den beiden Konkurrentinnen zum großen Showdown.
Ex-Schlagersängerin mit Mega-Gage
Auch die ehemalige Schlager-Ikone Michelle war zuletzt für jede Menge Überraschungen gut. Die 54-Jährige gab in diesem Jahr ihr Karriere-Ende bekannt, trennte sich von ihrer langen, blonden Mähne und arbeitet mittlerweile als Heilerin.
Die Teilnahme am Dschungelcamp könnte sich für Michelle jedenfalls lohnen: Wie die deutsche Zeitung nämlich munkelte, soll die ehemalige Sängerin eine der höchsten Gagen der Geschichte der RTL-Dschungelshow erhalten.
Ex-„GZSZ“-Publikumsliebling
Isabell Horn spielte bis 2015 die Rolle der Pia Koch und zählte zu den absoluten Publikumslieblingen von „GZSZ“. Im Dschungel könnte die 42-Jährige aber auch über Privates plaudern – etwa über ihren Umzug nach Schweden und ihre Rückkehr nach Deutschland.
Auch wenn sich RTL zu den Kandidaten für die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ noch ausschweigt, so viel wurde schon verraten: 2027 dürfen sich die Fans auf „die längste Staffel ever“ freuen. Wie lang das sein wird, das ist noch nicht bekannt. Heuer dauerte die Show aber bereits 17 Tage ...
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