Auch wenn sich RTL zu den Kandidaten für die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ noch ausschweigt, so viel wurde schon verraten: 2027 dürfen sich die Fans auf „die längste Staffel ever“ freuen. Wie lang das sein wird, das ist noch nicht bekannt. Heuer dauerte die Show aber bereits 17 Tage ...