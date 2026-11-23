Schräge Charaktere mit unerwarteten Eigenschaften sind ein Markenzeichen der „GTA“-Reihe – und natürlich sparen die Entwickler von Rockstar Games auch im neuesten Serienableger nicht mit kuriosen Begegnungen. Eine, die Spieler besonders in ihren Bann zieht, ist jene mit Jasons Nachbarin Mandy. Die leicht bekleidete Schönheit scheint nämlich ein düsteres Geheimnis zu hüten. Sollten Sie dieses selbst ergründen wollen, sollten Sie an dieser Stelle mit der Lektüre aufhören – es folgen „Spoiler“ zur Handlung von „GTA VI“.