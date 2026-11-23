Der Mega-Hype um „GTA VI“ hält auch einige Tage nach Veröffentlichung des heiß erwarteten Open-World-Action-Games an – und eine Figur im Spiel hat es den Fans ganz besonders angetan: die freizügige Nachbarin unseres Protagonisten Jason, die im Spiel ein düsteres Geheimnis zu hüten scheint.
Schräge Charaktere mit unerwarteten Eigenschaften sind ein Markenzeichen der „GTA“-Reihe – und natürlich sparen die Entwickler von Rockstar Games auch im neuesten Serienableger nicht mit kuriosen Begegnungen. Eine, die Spieler besonders in ihren Bann zieht, ist jene mit Jasons Nachbarin Mandy. Die leicht bekleidete Schönheit scheint nämlich ein düsteres Geheimnis zu hüten. Sollten Sie dieses selbst ergründen wollen, sollten Sie an dieser Stelle mit der Lektüre aufhören – es folgen „Spoiler“ zur Handlung von „GTA VI“.
„Miete eintreiben“: Mission nimmt kuriose Wendung
Mandy hat ihren Auftritt bereits in einer frühen Mission in „GTA VI“, berichtet das Spielemagazin „Play3“: Unser Protagonist erhält von einem seiner Auftraggeber den Job, bei einer mysteriösen Mieterin in einer seiner Wohnungen vorbeizuschauen und Mietrückstände einzutreiben. Dort angekommen, entwickelt sich das ganze jedoch in eine kuriose Richtung.
Mandy verdonnert den Helden dazu, ihren verstopften Abfluss zu reparieren und macht ihm währenddessen Avancen, die wenig Interpretationsspielraum offen lassen. Am Ende holt Jason einen Finger aus dem Abfluss – den ihm die Mieterin flugs aus der Hand nimmt, um ihn verschwinden zu lassen. Die von Jason erteilte Abfuhr scheint sie zu akzeptieren – nur, um wenig später verstörende Nachrichten über abgehackte Finger auf sein Handy zu senden.
Verdächtige Gegenstände und eine tödliche Theorie
Sieht man sich in Mandys Wohnung – und in ihrem Hinterhof – genauer um, wird es noch interessanter: Draußen wurde eine Grube ausgehoben, die verdächtig an ein improvisiertes Grab erinnert. Im Kofferraum ihres Autos fährt Mandy Fleischermesser und Bleichmittel spazieren. Kein Wunder, dass die Fans diverse Theorien über Mandys wahren Hintergrund entwickelt haben – ist sie am Ende eine Killerin, die auf unsere Spielfigur angesetzt wurde?
Dass die virtuelle Mandy im Spiel so lebensecht wirkt, hat – genau wie bei den Hauptfiguren Jason und Lucia – übrigens einen Grund. Hinter der „GTA VI“-Figur steckt eine reale Schauspielerin. Auf Instagram hat sich US-Mimin Lexie Shoaibi als „GTA-Mandy“ geoutet. Selbstredend startete unter ihrem Posting prompt eine Debatte über die wahren Hintergründe der Figur.
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