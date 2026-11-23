„Wir haben eigentlich heuer viel mehr Möglichkeiten nach vorne als im letzten Jahr, vollstrecken aber einfach nicht.“ St. Pöltens Trainer Cem Sekerlioglu brachte es nach der 0:2-Heimniederlage gegen Voitsberg auf den Punkt. Das Positive aus Sicht der „Wölfe“? In drei Wochen ist Winterpause! Dann muss man die durchwachsene Hinrunde auf den Prüfstand stellen. Wobei jetzt schon allen klar ist, woran es beim Vizemeister aus der Vorsaison hakt.