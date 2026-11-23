St. Pölten hinkt seinen Ansprüchen hinterher. Trotz der harmlosesten Zweitliga-Offensive wird im Winter wohl nicht nachgerüstet. Während der SKN in der nächsten Runde beim Derby in Amstetten gastiert, mischt die Admira vorne mit. Überraschend. Denn die Südstädter wurden vor Saisonbeginn von vielen abgeschrieben ...
„Wir haben eigentlich heuer viel mehr Möglichkeiten nach vorne als im letzten Jahr, vollstrecken aber einfach nicht.“ St. Pöltens Trainer Cem Sekerlioglu brachte es nach der 0:2-Heimniederlage gegen Voitsberg auf den Punkt. Das Positive aus Sicht der „Wölfe“? In drei Wochen ist Winterpause! Dann muss man die durchwachsene Hinrunde auf den Prüfstand stellen. Wobei jetzt schon allen klar ist, woran es beim Vizemeister aus der Vorsaison hakt.
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