Rapids Offensive rollt durch die Bundesliga, aber auch die Null steht. So spektakulär die Truppe von Hoff Thorup auf dem Rasen agiert, so demütig dreschen Kapitän Seidl und Co. bei den Interviews Phrasen. Das ist der Spirit: Immer weiter! In Hütteldorf denkt man nur von Spiel zu Spiel. Der nächste Halt heißt Lustenau...