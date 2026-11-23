„Du fehlst. Gestern. Heute. Morgen. Immer!“, liest man auf der schlicht gehaltenen Parte der erst 18-jährigen Sally. Wie berichtet, war die Jugendliche aus Nußbach gemeinsam mit zwei Freunden (beide 18 Jahre alt) und einer Freundin (16), alle aus derselben Gegend, in der Nacht auf Donnerstag auf der A 1 bei St. Valentin unterwegs, als sie tödlich verunglückte. Das Quartett war zuvor auf einem Konzert in Wien gewesen.

Lenker äußerte sich

Am Heimweg soll sich Sally – laut einem Kommentar des Lenkers auf dem OÖ-„Krone“ TikTok-Kanal – zum Schlafen gegen die Türe gelehnt und dabei unabsichtlich die Türe hinter dem Beifahrersitz aufgedrückt haben. Die 18-Jährige, die nicht angeschnallt war, stürzte daraufhin aus dem fahrenden Wagen. Der Lenker leitete bei Tempo 80 sofort eine Vollbremsung ein, blieb rund hundert Meter nach der Unglücksstelle stehen. Doch für Sally, die erst acht Tage vor dem schrecklichen Unfall ihren 18. Geburtstag feiern durfte, kam jede Hilfe zu spät.