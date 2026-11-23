Nach dem tragischen Unfalltod der 18-jährigen Sally aus Nußbach (Oberösterreich) meldete sich auch 16-Jährige online zu Wort, die in dem Auto gesessen ist, aus dem das Mädchen gefallen war. Sie mahnt die Menschen nicht zu mutmaßen.
„Du fehlst. Gestern. Heute. Morgen. Immer!“, liest man auf der schlicht gehaltenen Parte der erst 18-jährigen Sally. Wie berichtet, war die Jugendliche aus Nußbach gemeinsam mit zwei Freunden (beide 18 Jahre alt) und einer Freundin (16), alle aus derselben Gegend, in der Nacht auf Donnerstag auf der A 1 bei St. Valentin unterwegs, als sie tödlich verunglückte. Das Quartett war zuvor auf einem Konzert in Wien gewesen.
Lenker äußerte sich
Am Heimweg soll sich Sally – laut einem Kommentar des Lenkers auf dem OÖ-„Krone“ TikTok-Kanal – zum Schlafen gegen die Türe gelehnt und dabei unabsichtlich die Türe hinter dem Beifahrersitz aufgedrückt haben. Die 18-Jährige, die nicht angeschnallt war, stürzte daraufhin aus dem fahrenden Wagen. Der Lenker leitete bei Tempo 80 sofort eine Vollbremsung ein, blieb rund hundert Meter nach der Unglücksstelle stehen. Doch für Sally, die erst acht Tage vor dem schrecklichen Unfall ihren 18. Geburtstag feiern durfte, kam jede Hilfe zu spät.
Viele Spekulationen
Neben enormer Anteilnahme sorgt der ungewöhnliche Unfallhergang weiterhin für reichlich Spekulationen in den sozialen Medien. Viele gehen sogar so weit, dass sie die Version des Lenkers anzweifeln und ein Hinausfallen ohne fremdes Einwirken für unmöglich halten.
Das will die 16-jährige Mitfahrerin, die neben Sally auf der Rückbank saß, so nicht stehen lassen. „Du weißt auch nicht wie es dazugekommen ist oder sonst irgendwas. Also stelle keine Vermutungen auf, die keinen Sinn ergeben, weil du nicht dabei warst“, schreibt die Freundin unter den selben „Krone“-Beitrag. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang laufen noch, man geht aber nicht von Fremdverschulden aus.
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