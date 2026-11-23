Keine Neuauflage, aber gemeinnützige Arbeit

2023 war Schettino mit seinem Antrag auf eine Neuauflage des Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof gescheitert. Das römische Strafvollstreckungsgericht gewährte ihm nach Prüfung seiner Resozialisierungsbemühungen und seines Verhaltens während der Haft aber die Möglichkeit, den weiteren Strafvollzug außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Dafür muss Schettino gemeinnützige Arbeit leisten und ein strenges Programm einhalten. Das vollständige Ende seiner Strafe ist für 2030 vorgesehen.