Schettino ist frei
„Kapitän Feigling“ arbeitet jetzt im Altersheim
Der ehemalige „Costa Concordia“-Kapitän Francesco Schettino arbeitet wieder: Der 64-Jährige hat im Rahmen einer alternativen Strafvollzugsmaßnahme in einem Altersheim in seiner Heimatstadt Meta den Dienst angetreten. Er war erst vor zwei Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden.
Schettino hatte im Mai 2017 seine Haftstrafe angetreten. Wegen des Unglücks der „Costa Concordia“ vor der Insel Giglio am 13. Jänner 2012 mit 32 Toten war er zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden.
Der ehemalige Kapitän war nach dem Unglück scharf kritisiert worden, weil er das sinkende Kreuzfahrtschiff verlassen hatte, während die Evakuierung der Passagiere noch im Gange war. Die „Costa Concordia“ hatte vor der Insel Giglio in der Toskana einen Felsen gerammt und war anschließend gekentert. An Bord befanden sich mehr als 4.200 Menschen. Alle 77 österreichischen Passagiere überlebten die Katastrophe.
Keine Neuauflage, aber gemeinnützige Arbeit
2023 war Schettino mit seinem Antrag auf eine Neuauflage des Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof gescheitert. Das römische Strafvollstreckungsgericht gewährte ihm nach Prüfung seiner Resozialisierungsbemühungen und seines Verhaltens während der Haft aber die Möglichkeit, den weiteren Strafvollzug außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Dafür muss Schettino gemeinnützige Arbeit leisten und ein strenges Programm einhalten. Das vollständige Ende seiner Strafe ist für 2030 vorgesehen.
Treffen mit Tochter und Schwester
Schon jetzt genießt er allerdings seine neugewonnene Freiheit, denn nach seiner Ankunft in Neapel traf er bereits mit seiner Tochter und seiner Schwester zusammen, wie italienische Medien berichten. Die Öffentlichkeit meidet „Kapitän Feigling“, wie er seit dem Unglück oftmals in den Medien genannt wird, bislang.
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