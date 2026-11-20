Großalarm in deutscher Stadt Frankfurt

Heiß hergehen dürfte es vor allem wieder in Deutschland. Nach eigenen Angaben ist „Gen Z regelt“ in 73 Städten aktiv. Doch wie schon am 31. Oktober drohen Linksradikale die Jugendproteste wieder zu unterwandern und gezielt gegen Polizei, Geschäfte und Banken vorzugehen. Vor allem in Frankfurt ist die Exekutive gerüstet.

Polizei in Frankfurt ist gerüstet: