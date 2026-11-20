Neue Demos in Europa
Radikale: „Feuer und Steine über die Metropole“
Europa zittert heute vor einer neuen Krawallwelle: In 25 Ländern haben sich Proteste angekündigt. In Deutschland drohen Linksradikale offen: „Wir werden Feuer und Steine über die Metropole des Raubtierkapitalismus legen.“
Unter dem Motto „Fight for our future, not their wars“ („Kämpft für unsere Zukunft, nicht für ihre Kriege!“) ruft die transnationale Youth Strike Coalition in 25 Ländern Schüler dazu auf, am Freitag die Klassenräume zu verlassen und auf die Straße zu gehen. Auch Universitäten sollen blockiert werden.
Hunderttausende auf Europas Straßen erwartet
Hinter dem Bündnis stehen nach eigenen Angaben mehr als 50 nationale Organisationen, darunter die großen Studierendenvereinigungen aus Frankreich, Italien und Spanien. Insgesamt erwarte man „mindestens“ Hunderttausende Protestierende auf Europas Straßen. Auch in Wien sind Demos der Gruppe „Gen Z regelt“ angekündigt.
Offizielle Ankündigung der Gruppierung „Gen Z regelt“:
Kernforderung ist ein Stopp der jeweiligen nationalen Aufrüstungsprogramme und stattdessen Investitionen in Bildung und Sozialstaat. Militärdienst wird grundsätzlich abgelehnt, Solidarität mit unterdrückten Menschen weltweit gefordert, insbesondere den Palästinenser:innen.
Schulblockade in Potsdam:
Italien: Jugendproteste treffen auf Generalstreik
In Italien finden die Demonstrationen zeitgleich mit einem Generalstreik statt, an dem sich Beschäftigte aus dem Bildungs- und Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Nahverkehr beteiligen. Im ganzen Land seien mehr als hundert Demonstrationen geplant, berichtet die Zeitung „La Repubblica“.
In Spanien fallen die Proteste auf den Jahrestag des Todes des Diktators Francisco Franco. Die Jugendlichen wollen hier gegen Mittag demonstrieren, für den Abend sind antifaschistische Kundgebungen angekündigt.
„In unserer Generation herrscht eine massive Unzufriedenheit mit den aktuellen Verhältnissen“, sagte ein Schweizer Mitglied der linken Jungpartei Juso dem Nachrichtenportal swissinfo.ch. Eine britische Schülerin sagte dem französischen Sender France 24: „Wir glauben fest an die Stimme der Jugend und an den Einfluss, den sie auf die Welt der Erwachsenen haben wird.“
In unserer Generation herrscht eine massive Unzufriedenheit mit den aktuellen Verhältnissen“.
Ein Schweizer Mitglied der linken Jungpartei Juso
Großalarm in deutscher Stadt Frankfurt
Heiß hergehen dürfte es vor allem wieder in Deutschland. Nach eigenen Angaben ist „Gen Z regelt“ in 73 Städten aktiv. Doch wie schon am 31. Oktober drohen Linksradikale die Jugendproteste wieder zu unterwandern und gezielt gegen Polizei, Geschäfte und Banken vorzugehen. Vor allem in Frankfurt ist die Exekutive gerüstet.
Polizei in Frankfurt ist gerüstet:
Über 2000 Beamte sollen die Innenstadt schützen. „Wir werden Feuer und Steine über die Metropole des Raubtierkapitalismus legen. Die Cops werden gewiss aufmuskeln, zu tief sitzt ihre Schmach des Kontrollverlustes“, kündigten die Chaoten vorab beim linksextremen Netzwerk „Indymedia“ massive Zerstörungen an.
Viele Geschäfte haben bereits am Donnerstag begonnen, ihre Schaufenster zu verrammeln, und wollen teils am Freitag gar nicht öffnen. Aber nicht nur sie sind gefährdet. Denn die Linksradikalen kündigen an: „Keine deutsche Großstadt bietet im Zentrum so viele geeignete Angriffsziele wie Frankfurt.“
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