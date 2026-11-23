Sabine E. wurde im Jahr 2022 auf der Westautobahn im Raum Attersee (Oberösterreich) von einem Lkw erfasst und schwerst verletzt. Seitdem ist sie gesundheitlich stark angeschlagen. Doch in die Pension darf die mittlerweile 61-Jährige trotz Behinderung nicht.
Sie wollten helfen und wird nun ziemlich allein gelassen. Im Juli 2022 kostete der damals 57-jährigen Sabine E. ein schwerer Unfall beinahe das Leben. „Ich war auf der A 1 im Raum Attersee bei einem schweren Gewitter unterwegs. Vor mir hat sich ein Auto überschlagen. Ich bin am Pannenstreifen stehen geblieben und wollte helfen“, erzählt die nun 61-Jährige, die 41 Jahre in Sozialberufen tätig war.
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