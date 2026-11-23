Sie wollten helfen und wird nun ziemlich allein gelassen. Im Juli 2022 kostete der damals 57-jährigen Sabine E. ein schwerer Unfall beinahe das Leben. „Ich war auf der A 1 im Raum Attersee bei einem schweren Gewitter unterwegs. Vor mir hat sich ein Auto überschlagen. Ich bin am Pannenstreifen stehen geblieben und wollte helfen“, erzählt die nun 61-Jährige, die 41 Jahre in Sozialberufen tätig war.