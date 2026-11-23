Die gesamte Branche solle die Perplexität (Perplexity) als einheitliche Messgröße für den KI-Fortschritt nutzen, schrieb Pachocki in einem Blogbeitrag. Pachocki beschrieb die Perplexität als Maß für die Intelligenz eines Modells. Sie gibt an, wie gut ein Modell im Durchschnitt das nächste Token vorhersagt. Token sind die grundlegenden Dateneinheiten, die KI-Systeme verarbeiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Vorhersagen.