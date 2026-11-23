Laut US-Präsident Donald Trump hat der Iran seine Angriffe zuletzt deutlich ausgeweitet. Diese seien allerdings alle abgewehrt worden, sagte er. Im Visier standen vor allem Tanker in der Straße von Hormuz und der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain, wo es US-Militärstützpunkte gibt.
„Iran hat in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als je zuvor seit einem Jahr“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. So mehrten sich etwa die Attacken auf Tanker in der Straße von Hormuz, hinter denen Teheran vermutet wird. Die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge ist zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden.
Am Wochenende haben die iranischen Revolutionsgarden einen neuen Raketenwerfer vorgestellt. Laut dem Staatsfernsehen kann dieser zwei Raketen gleichzeitig abfeuern. „Die Schäden, die unser Feind erlitten hat, sind nur der Anfang. Wir werden seiner Demütigung beiwohnen“, sagte Revolutionsgarden-Chef Ahmed Wahidi bei einem Besuch eines unterirdischen Militärstützpunkts.
Vier Tote bei Angriff im Jemen
Kriegsschauplätze sind derzeit auch Saudi-Arabien und Jemen, wo die vom Iran unterstützten Houthis kämpfen. Bei einem Angriff Saudi-Arabiens auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah wurden vier Menschen getötet. 18 weitere Menschen seien bei der Attacke auf ein Gebäude des staatlichen Telekommunikationsunternehmens verletzt worden, berichtete ein Houthi-Fernsehsender am Montag. Eine Militärkoalition aus Saudi-Arabien unterstützt die Truppen der international anerkannten jemenitischen Regierung in ihrem Kampf gegen die Houthi-Miliz, die bereits weite Teile im Norden und Westen des Jemen kontrolliert. Die Miliz greift ihrerseits seit Wochen fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.
Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen begonnen. Teheran griff daraufhin Ziele in den Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region an, darunter in Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain.
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