Vier Tote bei Angriff im Jemen

Kriegsschauplätze sind derzeit auch Saudi-Arabien und Jemen, wo die vom Iran unterstützten Houthis kämpfen. Bei einem Angriff Saudi-Arabiens auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah wurden vier Menschen getötet. 18 weitere Menschen seien bei der Attacke auf ein Gebäude des staatlichen Telekommunikationsunternehmens verletzt worden, berichtete ein Houthi-Fernsehsender am Montag. Eine Militärkoalition aus Saudi-Arabien unterstützt die Truppen der international anerkannten jemenitischen Regierung in ihrem Kampf gegen die Houthi-Miliz, die bereits weite Teile im Norden und Westen des Jemen kontrolliert. Die Miliz greift ihrerseits seit Wochen fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.