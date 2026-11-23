Aktuell fesselt eine Krankheitswelle wieder viele Steirerinnen und Steirer ans Bett. Das hat nicht nur Einfluss auf die Arbeitswelt, sondern verstärkt auch das Dilemma mit den Blutreserven. Denn auch ohne Grippe, Corona & Co. gehen immer weniger Menschen regelmäßig zum Blutspenden. Das Rote Kreuz warnt!
Die aktuelle Krankheitswelle (siehe weiter unten) hat nicht nur Auswirkungen auf die Arbeitswelt, sondern auch auf die Blutspenden: „Die Blutreserven sind stark zurückgegangen, wir brauchen aktuell jede einzelne Blutspende“, sagt Nina Just, Abteilungsleiterin des Blutspendedienstes des Roten Kreuz Steiermark. So wie im Sommer während der Urlaubszeit ist dieser Notruf zu Beginn der Grippewelle fast schon Tradition: „Wir machen das aber nicht aus Alarmismus, sondern aus Notwendigkeit“, sagt Just.
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