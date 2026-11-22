Die empörenden Freisprüche für vier Männer, die junge Mädchen im Freibad belästigt haben sollen, werden zum Politikum. Die Forderung der Mutter eines der Opfer in der „Krone“ nach einer Gesetzesänderung findet in der Bundesregierung Gehör. SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer hat bereits eine Prüfung angeordnet.
Der Fall hatte sich im Sommer 2025 im Wellenbecken des Laaerbergbads ereignet. Vier erwachsene Männer haben drei Mädchen im Alter von 16 und 17 von hinten attackiert, minutenlang unter Wasser getaucht und sexuell belästigt. Eines der Opfer wurde sogar mit einem Finger penetriert. Eineinhalb Jahre später wurden die Bulgaren „im Zweifel“ freigesprochen, weil nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer von ihnen die Tat tatsächlich ausgeführt hatte.
Die Mutter eines der Opfer zeigte sich im Gespräch mit der „Krone“ empört und „vom Staat allein gelassen“. Sie sei „wütend auf die Gesetzgebung“. „Das ist ein Freibrief für alle, über Mädchen herzufallen.“
Der Fall sorgte umgehend für politische Wellen. ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker regte eine Gesetzesänderung an. „Es gibt Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen in unserem Land zu Recht einfach nicht mehr verstehen! Das Sexualstrafrecht gehört dringend nachgeschärft.“
Unterstützung bekam Stocker von der ÖVP-Frauenvorsitzenden und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. „Beim Raufhandel werden alle Involvierten bestraft, das Gleiche sollte auch bei Sexualdelikten gelten.“
Genau hier will die zuständige Justizministerin Sporrer ansetzen. Sie kündigte gegenüber der „Krone“ am Sonntag an, dass sie bereits die Fachsektion im Justizministerium mit der Prüfung beauftragt habe, ob die Teilnahme an einem Sexualdelikt durch mehrere Personen als eigener Tatbestand im Strafrecht geregelt werden soll – die Analogie zum Raufhandel liege auf der Hand.
„Wenn sich herausstellt, dass unerträgliche Verhaltensweisen gegenüber Frauen und Mädchen nicht sanktionierbar sind, müssen wir handeln. Wir haben uns als Bundesregierung im nationalen Aktionsplan gegen Gewalt darauf verständigt, das Sexualstrafrecht umfassend zu evaluieren und Schutzlücken zu schließen. Dies umfasst natürlich auch die Verankerung des Konsensprinzips ,Nur Ja heißt Ja‘ – in allen Situationen!“
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