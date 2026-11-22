Der Fall hatte sich im Sommer 2025 im Wellenbecken des Laaerbergbads ereignet. Vier erwachsene Männer haben drei Mädchen im Alter von 16 und 17 von hinten attackiert, minutenlang unter Wasser getaucht und sexuell belästigt. Eines der Opfer wurde sogar mit einem Finger penetriert. Eineinhalb Jahre später wurden die Bulgaren „im Zweifel“ freigesprochen, weil nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer von ihnen die Tat tatsächlich ausgeführt hatte.