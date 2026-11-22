Post von der Staatsanwaltschaft an Herbert Christian Kickl

Jetzt, mehr als zwei Monate nach der „Tat“ erhielt Herbert Christian Kickl Post von der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Das Verfahren wird eingestellt! Die wortwörtliche Begründung: Weil das zur Beurteilung mitgeteilte Verhalten des Angezeigten bei verständiger Betrachtung bereits in objektiver Hinsicht keine Betätigung im nationalsozialistischen Sinn (oder eine Straftat) annehmen lässt und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens somit – zufolge Fehlens eines subsumtionsrelevanten Tatbestandsmerkmales – ein rechtlicher Grund entgegensteht.