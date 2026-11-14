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Kein Spiel war teurer!

Wieso „GTA VI“ alles andere in den Schatten stellt

Digital
14.11.2026 09:43
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Es ist das größte Gaming-Projekt aller Zeiten: Am 19. November erscheint „GTA VI“. Mit geschätzten Entwicklungskosten von einer bis 1,5 Milliarden US-Dollar gab es noch nie ein so teures Videospiel. Auf den Entwicklern von Rockstar Games lastet entsprechender Druck: Kann „GTA VI“ den Erfolg des 225 Millionen Mal verkauften Vorgängers aus dem Jahr 2013 toppen?

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Computer- und Videospiele sind teuer geworden – nicht nur für die Spieler, die aufgrund der globalen Knappheit bei Speicherchips derzeit ungewöhnlich hohe Preise für Konsolen und Gaming-PCs bezahlen, sondern auch für ihre Entwickler. Kostete das 2013 veröffentlichte „GTA V“ noch geschätzte 246 Millionen US-Dollar, ist es beim Nachfolger Branchenkennern zufolge mehr als sechsmal so viel. Warum Entwickler Rockstar Games derartige Summen investiert – und wieso sich „GTA VI“ voraussichtlich trotzdem rechnen wird, erfahren Sie in unserer großen Analyse.

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