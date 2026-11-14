Wieso „GTA VI“ alles andere in den Schatten stellt

Computer- und Videospiele sind teuer geworden – nicht nur für die Spieler, die aufgrund der globalen Knappheit bei Speicherchips derzeit ungewöhnlich hohe Preise für Konsolen und Gaming-PCs bezahlen, sondern auch für ihre Entwickler. Kostete das 2013 veröffentlichte „GTA V“ noch geschätzte 246 Millionen US-Dollar, ist es beim Nachfolger Branchenkennern zufolge mehr als sechsmal so viel. Warum Entwickler Rockstar Games derartige Summen investiert – und wieso sich „GTA VI“ voraussichtlich trotzdem rechnen wird, erfahren Sie in unserer großen Analyse.