Ein 45-jähriger Lenker eines Kleintransporters musste am frühen Montagmorgen eigenen Aussagen zufolge einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, bretterte damit über einen Verkehrsteiler, räumte die Schilder darauf ab und kam schließlich vor einer Straßenlaterne zum Stillstand.
Der Vorfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr im Haltestelleweg auf Höhe der Gärtnerei Kopf. Weil sich offenbar plötzlich ein Tier auf der Straße befand, erschrak der 45-Jährige und lenkte seinen Kleintransporter ruckartig zur Seite.
Durch die abrupte Lenkbewegung donnerte der Wagen über einen Verkehrsteiler. Dort riss das Fahrzeug die darauf angebrachten Verkehrszeichen aus der Verankerung.
Bei dem Ausritt wurden die Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Der Kleintransporter rollte unkontrolliert über die linke Straßenseite und kam schließlich unmittelbar vor einer Straßenlaterne zum Stillstand.
Lenker wollte nicht ins Krankenhaus
Der Lenker des Unfallfahrzeugs blieb augenscheinlich unverletzt, er verzichtete auf eine Einlieferung ins Landeskrankenhaus. Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich und lotste den Frühverkehr wechselseitig am daran vorbei. Nachdem sie die Fahrbahn gereinigt hatten, halfen die Einsatzkräfte dem Abschleppdienst bei der Bergung des Unfallfahrzeugs.
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