Ein 45-jähriger Lenker eines Kleintransporters musste am frühen Montagmorgen eigenen Aussagen zufolge einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, bretterte damit über einen Verkehrsteiler, räumte die Schilder darauf ab und kam schließlich vor einer Straßenlaterne zum Stillstand.