Plötzlich am Eis in einer Linie mit Topstar Jan Mursak. Für KAC-Talent Lukas Dreier ging schon vorm Match gegen Ferencváros Budapest ein Traum in Erfüllung. Direkt nach dem Alps-Liga-Spiel in Meran bekam er die Info, dass sein vierter Einsatz in der ICE-Liga auf ihn wartet. Und diesen wird er nie vergessen.