Goalie Flo Vorauer führte die Rotjacken gegen Ferencváros Budapest zum 5:4-Sieg nach Penaltyschießen. Talent Dreier durfte an der Seite von Star Mursak ran, traf prompt zum 3:3-Ausgleich.
Plötzlich am Eis in einer Linie mit Topstar Jan Mursak. Für KAC-Talent Lukas Dreier ging schon vorm Match gegen Ferencváros Budapest ein Traum in Erfüllung. Direkt nach dem Alps-Liga-Spiel in Meran bekam er die Info, dass sein vierter Einsatz in der ICE-Liga auf ihn wartet. Und diesen wird er nie vergessen.
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