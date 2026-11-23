„Corriere dello Sport“: „Verstappen triumphiert in Las Vegas, Antonelli wird Vierter. Katastrophe für Ferrari. (...) Äußerst schwierige Lage in Maranello: Es müssen Entscheidungen über die Zukunft getroffen werden.“

„La Gazzetta dello Sport“: „So wütend hatte man Fred Vasseur noch nie gesehen. Die Berührung zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton beim GP von Las Vegas brachte den Ferrari-Teamchef völlig aus der Fassung. (...) Auf die Frage, ob es angebracht sei, die Fahrer mit Geldstrafen zu belegen, schloss Vasseur die Möglichkeit disziplinarischer Maßnahmen nicht aus.“

„La Repubblica“: „Verstappen gewinnt in Las Vegas, Antonelli wird Vierter. Bei Ferrari gibt es erneut Funken zwischen Hamilton und Leclerc.“

„La Stampa“: „Dutzende Überholmanöver – man könnte sogar von Hunderten sprechen, nachdem man einen der spektakulärsten Grand Prix in der Geschichte der Formel 1 und den 75. außergewöhnlichen Sieg von Max Verstappen gesehen hat. Und doch kam es nur bei zwei Fahrerpaaren zu einer Berührung: Sergio Perez und Rafael Câmara, (...), sowie Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die erneut Protagonisten eines internen Duells mit verheerenden Folgen für die Roten waren.“

„Corriere della Sera“: „Super-Verstappen schlägt alle in einem atemlosen Grand Prix. (...) Gegen alles, gegen alle. Stets an der Spitze, 50 Runden wie ein endloser Radrennen-Sprint, bei dem immer wieder viele versucht haben, sich abzusetzen. Der Beste hat gewonnen: Max Verstappen.“