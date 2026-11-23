Der Konflikt zwischen den Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc sorgt in der Formel-1-Welt für viel Gesprächsstoff. Greift Teamchef Fred Vasseur nun hart durch? „So wütend hat man ihn noch nie gesehen“, schreibt die „Gazzetta dello Sport“.
Mehr als 30 Führungswechsel, unzählige Überholmanövern und der Rennsieg von Max Verstappen – beim Grand Prix von Las Vegas war einiges los. Erhitzte Gemüter herrschten bei Ferrari: Erneut kamen sich Lewis Hamilton und Charles Leclerc in die Quere.
Leclerc hatte bei einem Manöver den Boliden von Hamilton berührt. Der Formel-1-Rekordweltmeister drehte sich und büßte einige Positionen ein. Leclerc bekam eine Zehnsekundenstrafe, am Ende kamen Hamilton und der Monegasse nicht über die völlig enttäuschenden Plätze sieben und zehn hinaus.
Gespräch angekündigt
Via Funk hatte Vasseur Leclerc noch im Auto auf direktem Weg zu sich bestellt: „Ich möchte dich nach dem Rennen direkt sehen. Vor allem anderem.“ Gibt’s nun Konsequenzen?
Das Ferrari-Drama war auch bei der internationalen Presse ein großes Thema:
„Corriere dello Sport“: „Verstappen triumphiert in Las Vegas, Antonelli wird Vierter. Katastrophe für Ferrari. (...) Äußerst schwierige Lage in Maranello: Es müssen Entscheidungen über die Zukunft getroffen werden.“
„La Gazzetta dello Sport“: „So wütend hatte man Fred Vasseur noch nie gesehen. Die Berührung zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton beim GP von Las Vegas brachte den Ferrari-Teamchef völlig aus der Fassung. (...) Auf die Frage, ob es angebracht sei, die Fahrer mit Geldstrafen zu belegen, schloss Vasseur die Möglichkeit disziplinarischer Maßnahmen nicht aus.“
„La Repubblica“: „Verstappen gewinnt in Las Vegas, Antonelli wird Vierter. Bei Ferrari gibt es erneut Funken zwischen Hamilton und Leclerc.“
„La Stampa“: „Dutzende Überholmanöver – man könnte sogar von Hunderten sprechen, nachdem man einen der spektakulärsten Grand Prix in der Geschichte der Formel 1 und den 75. außergewöhnlichen Sieg von Max Verstappen gesehen hat. Und doch kam es nur bei zwei Fahrerpaaren zu einer Berührung: Sergio Perez und Rafael Câmara, (...), sowie Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die erneut Protagonisten eines internen Duells mit verheerenden Folgen für die Roten waren.“
„Corriere della Sera“: „Super-Verstappen schlägt alle in einem atemlosen Grand Prix. (...) Gegen alles, gegen alle. Stets an der Spitze, 50 Runden wie ein endloser Radrennen-Sprint, bei dem immer wieder viele versucht haben, sich abzusetzen. Der Beste hat gewonnen: Max Verstappen.“
„Guardian“: „Max Verstappen nähert sich bei seinem dramatischen Sieg beim Grand Prix von Las Vegas der Perfektion. Doch erneut kam es zu einem Desaster für Ferrari, als Charles Leclerc in Kurve sieben versuchte, Hamilton zu überholen, und die beiden in Runde 38 zusammenstießen. (...) Das ohnehin schon angespannte Verhältnis erlitt einen weiteren Rückschlag, kurz nachdem die beiden von Teamchef Fred Vasseur wegen ihrer Auseinandersetzung in Mexiko zurechtgewiesen worden waren. (...) Es steht eine weitere lange und dringende Nachbesprechung an, bei der Vasseur wahrscheinlich erneut außer sich vor Wut sein wird.“
„Independent“: „Max Verstappen lieferte eine Leistung für die Ewigkeit ab und gewann einen Grand Prix von Las Vegas voller Spannung – während Lewis Hamilton und Charles Leclerc zusammenstießen, nachdem der britische Fahrer seinen Ferrari-Teamkollegen zuvor gewarnt hatte, er solle ‘sich verdammt noch mal zurückhalten‘.“
„Marca“: „Verstappen triumphiert im chaotischsten Rennen.“
„Mundo Deportivo“: „Verstappen gewinnt ein atemberaubendes und verrücktes Rennen in Las Vegas. Künstlich, ja, das war es, aber ein grandioses Spektakel, das allen Spaß gemacht hat – auch einem Max, der dieser neuen Ära der Formel 1 stets mit großer Skepsis begegnet ist. Und in diesem Wahnsinn hat der Beste gewonnen. (...) Diejenigen, die behaupten, die Formel 1 sei langweilig, sollten auf dem Sofa Platz nehmen und diesen Grand Prix in der Wiederholung laufen lassen. Sie werden sich nicht mehr vom Fernseher losreißen können.“
„As“: „Der einzige König des Chaos. Es war das extremste Rennen der letzten Zeit, ein ständiger Schlagabtausch vom Start bis zur Zielflagge. Las Vegas bot vor einer unvergleichlichen Kulisse all die Rad-an-Rad-Duelle, die in dieser Saison so sehr vermisst wurden.“
„Sport“: „Max Verstappen hat in Las Vegas seinen vierten Saisonsieg eingefahren, nachdem er ein Rennen mit ständigen Positionswechseln durch ‘Jojo‘-Überholmanöver und einem katastrophalen Finale für Mercedes und Ferrari perfekt gemeistert hat.“
„Blick“: „An der Spitze wird von A bis Z Action geboten. Das Rennen, das aufgrund des Taktik-Zirkus rund um das Energie-Management von vielen Führungswechseln geprägt ist, wird in einem Herzschlagfinale entschieden, in dem Max Verstappen das beste Ende für sich behält – 75. GP-Sieg. Böse Zungen würden behaupten, dass die Regeln in der Glücksspiel- und Show-Metropole für künstliche Spannung sorgen.“
„L‘Équipe“: „Eine Saturday-Night-Show, die dem Veranstaltungsort alle Ehre machte. Fünfzig Runden mit Popcorn in der Hand (das in Vegas an einem Samstagabend besser verdaulich ist als in Frankreich am frühen Morgen vor dem Fernseher) und vor allem jede Menge Überholmanöver. Bis zu den letzten Kurven war es schwieriger, die Top 5 in der richtigen Reihenfolge vorherzusagen, als beim Bingo.“
„De Telegraaf“: „Max Verstappen schafft es und gewinnt das bizarre Windschattenrennen in Las Vegas mit knappem Vorsprung vor den McLaren-Fahrern.“
„Bild“: „Das bekloppteste Formel-1-Rennen aller Zeiten. Niemand wird dieses Formel-1-Rennen in Las Vegas jemals vergessen. Mario Kart auf LSD.“
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