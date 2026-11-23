Die Debatte hat Tirols Landeshauptmann Anton Mattle Anfang November entfacht. Er fordert, dass Asylwerber ab dem ersten Tag nach Antragsstellung regulär arbeiten dürfen sollten. Wer gerechtfertigt nach Österreich komme, müsse „einen Beitrag leisten und arbeiten“, sagt der ÖVP-Landeschef. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lehnt den Vorstoß allerdings ab und will nach wie vor auf „gemeinnützige Tätigkeiten“ setzen. Die Vorarlberger ÖVP unterstützt den Vorstoß Mattles bislang ebenfalls nicht. Die schwarz-blaue Landesregierung verfolgt bekanntlich eine deutlich restriktivere Linie auf Grundlage des sogenannten „Vorarlberg Kodex“.