Neun Monate lang soll eine junge Innsbruckerin unrechtmäßig Mindestsicherung bezogen haben. Weil sie ihren Wohnsitzwechsel nicht meldete, flossen weiterhin Sozialleistungen – obwohl längst kein Anspruch mehr bestand. Der Schaden: ein hoher vierstelliger Betrag.
Ein Umzug mit teuren Folgen: Eine 20-jährige Österreicherin soll zwischen Jänner und September 2026 zu Unrecht Mindestsicherungsleistungen kassiert haben. Die junge Frau hatte es offenbar unterlassen, ihre neue Wohnadresse bei den zuständigen Stellen bekannt zu geben.
Unterstützung an Wohnobjekt gebunden
Dabei hätte der Wohnsitzwechsel unmittelbare Auswirkungen auf ihren Leistungsanspruch gehabt. Denn die Mietunterstützung ist an das jeweilige Wohnobjekt gebunden. „Außerdem muss bei einem neuen Haushalt das Einkommen sämtlicher dort lebender Personen in die Berechnung miteinbezogen werden“, heißt es seitens der Polizei.
Trotz der geänderten Wohnverhältnisse wurden die Sozialleistungen offenbar weiterhin ausbezahlt. Insgesamt soll sich die unrechtmäßig bezogene Summe auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag belaufen. Der Fall beschäftigt nun die Behörden wegen des Verdachts auf schweren Sozialleistungsbetrug.
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