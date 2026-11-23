Unterstützung an Wohnobjekt gebunden

Dabei hätte der Wohnsitzwechsel unmittelbare Auswirkungen auf ihren Leistungsanspruch gehabt. Denn die Mietunterstützung ist an das jeweilige Wohnobjekt gebunden. „Außerdem muss bei einem neuen Haushalt das Einkommen sämtlicher dort lebender Personen in die Berechnung miteinbezogen werden“, heißt es seitens der Polizei.