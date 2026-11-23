NFL-Commissioner Roger Goodell hatte die Partie als „Mini-Superbowl“ bezeichnet. Erstmals hatte die NFL 2005 Station in Mexiko gemacht. Die Spieler der 49ers und Vikings hatten auf 2.200 Metern Seehöhe mit den Bedingungen zu kämpfen. San Francisco hatte sich zur Vorbereitung auf das Spiel eine Woche in der US Air Force Akademie in Colorado Springs einquartiert.