Die San Francisco 49ers haben den Schlager der National Football League gegen die Minnesota Vikings in Mexiko-Stadt mit 35:10 klar für sich entschieden. Vor 85.612 Zuschauern im Aztekenstadion hatte 49ers-Quarterback Brock Purdy keine Probleme gegen eine der besten Verteidigungen der Liga.
Purdy warf drei Touchdown-Pässe und überbrückte 255 Yards mit seinem Passspiel. Die NFL machte nach vier Jahren Pause wieder Station in Mexiko, dem größten Markt der Liga außerhalb der USA.
NFL-Commissioner Roger Goodell hatte die Partie als „Mini-Superbowl“ bezeichnet. Erstmals hatte die NFL 2005 Station in Mexiko gemacht. Die Spieler der 49ers und Vikings hatten auf 2.200 Metern Seehöhe mit den Bedingungen zu kämpfen. San Francisco hatte sich zur Vorbereitung auf das Spiel eine Woche in der US Air Force Akademie in Colorado Springs einquartiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.