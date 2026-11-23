„Grundsatzentscheidung“

„Bei elf Vorstrafen könnte man meinen, es ist ein Berufsverbrecher“, sagt Mauhart, der dann die Kindheitsgeschichte seines Mandanten hervorholt: Scheidungskind, von der Mutter zwangsweise abgenommen, Heimkind – dann Drogen, Raub, etc. „Er ist kein Engel, hat jede Entscheidung selbst getroffen“, sagt der Anwalt, der die Mordversuchsanklage – zumindest in diesem Fall – als überzogen sieht. „Es ist eine Grundsatzentscheidung“, so der Anwalt zu den Geschworenen, weil in diesem Fall der Lenker nicht auf andere Personen direkt zugefahren sei. „Die Polizisten haben beschlossen, Rambo zu spielen“, so der Anwalt und: „Mein Mandant wollte nur flüchten, niemals jemanden umbringen.“ „Er glaubte, er muss wieder in Haft, daher flüchtete er“, so Mauhart. Denn sein Mandant war unter Drogen, hatte keinen Führerschein und war auf Bewährung aus der Haft entlassen worden.