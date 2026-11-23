„Wiegt das Leben eines Polizisten mehr?“, der Verteidiger jenes Wieners (23), der sich heuer mit der Polizei quer durch den Bezirk Grieskirchen eine Verfolgungsjagd geliefert hatte, will den Mordversuchs-Vorwurf wegbekommen. Zwei Tage lang ist der Prozess gegen den elffach vorbestraften Raser anberaumt.
Von Kallham – hier war er mit 125 in der 70er-Zone geblitzt worden – bis Aistersheim war am 1. Juni die Jagd nach dem Lenker des schwarzen BMW gegangen, ehe ein Unfall den Wiener stoppte, der Versuch, mit einem Baustellenfahrzeug zu flüchten, misslang. „Ich habe einen Blödsinn gemacht, aber hatte nie die Intention, jemanden zu töten oder verletzen“; sagt der Angeklagte, der sich teilweise geständig zeigt: „Wäre ich doch einfach stehen geblieben.“
Flucht bis 230 km/h
Seither sitzt der 23-Jährige in Untersuchungshaft, ist wegen zweifachen Mordversuchs angeklagt. Er habe nämlich versucht, ein Polizeiauto abzudrängen, als er mit bis zu 230 km/h vor der Streife flüchtete.
Schuldbekenntnis zum Widerstand und Körperverletzung
„Die Polizisten fuhren hinter ihm, hätten jederzeit die Verfolgung abbrechen können“, sagt Verteidiger Andreas Mauhart. Sein Mandant wird sich zur Gefährdung und dem Widerstand schuldig bekennen, aber nicht zum Mordversuch. Außerdem sei dieser nur in Bezug auf die Beamten angeklagt, nicht auf andere Autofahrer, die durch das Verhalten des 23-Jährigen gefährdet worden waren. „Muss man nicht verstehen, warum bei diesen nicht Mordversuch angeklagt ist. Es wird offenbar mit zweierlei Maß gemessen.“
„Es war ihm alles egal“
Laut Anklage hätte der 23-Jährige, der vor der Fahrt zwei Joints geraucht haben soll, einmal versucht, den Streifenwagen abzudrängen, als die Beamten mit Tempo 130 überholen wollten – sie mussten eine Vollbremsung hinlegen. Und einmal habe er von 190 km/h auf Tempo 50 zusammengebremst und so die Polizisten und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. „Es war ihm alles egal“, sagt die Staatsanwältin.
„Grundsatzentscheidung“
„Bei elf Vorstrafen könnte man meinen, es ist ein Berufsverbrecher“, sagt Mauhart, der dann die Kindheitsgeschichte seines Mandanten hervorholt: Scheidungskind, von der Mutter zwangsweise abgenommen, Heimkind – dann Drogen, Raub, etc. „Er ist kein Engel, hat jede Entscheidung selbst getroffen“, sagt der Anwalt, der die Mordversuchsanklage – zumindest in diesem Fall – als überzogen sieht. „Es ist eine Grundsatzentscheidung“, so der Anwalt zu den Geschworenen, weil in diesem Fall der Lenker nicht auf andere Personen direkt zugefahren sei. „Die Polizisten haben beschlossen, Rambo zu spielen“, so der Anwalt und: „Mein Mandant wollte nur flüchten, niemals jemanden umbringen.“ „Er glaubte, er muss wieder in Haft, daher flüchtete er“, so Mauhart. Denn sein Mandant war unter Drogen, hatte keinen Führerschein und war auf Bewährung aus der Haft entlassen worden.
Verfolgungsjagd wird vorgeführt
Bisher hat der Angeklagte und auch seine minderjährige Beifahrerin, die während der Verfolgungsjagd immer wieder Sachen aus dem Fahrzeug geworfen habe, nicht zur Tat gesagt. Es sind mehrere Zeugen, darunter die betroffenen Polizisten, geladen, auch das Video der Verfolgungsjagd wird vorgeführt werden – das Urteil soll kommende Woche fallen.
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